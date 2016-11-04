کمپین محیط زیست می تواند تلنگری برای مردم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسدالهی طراح گرافیک و استاد دانشگاه تهران با اشاره به موضوع کمپین بزرگ محیط زیست شهری که با هدف تامین سلامت جامعه و محیط زندگی برگزار شده است، اظهار داشت: بدون شک این کمپین مانند دیگر کمپین های برگزار شده بسیار مهم است چراکه جزو ضروری ترین و حیاتی ترین موضوع در جامعه تلقی می شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت های تکنولوژی اجتناب ناپذیر است، افزود: باید به فکر بحران تخریب محیط زیست باشیم چراکه این موضوع بسیار مهم بوده و امروزه تمام دنیا با این بحران روبه رو هستند.

استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه محیط زیست جز مهمترین دلایل حیات انسانی است، گفت: اگر به فکر محیط زیست نباشیم بیشتر از هر موضوع مخرب دیگری آلودگی های محیط زیستی می تواند انسان را نابود کند.

اسدالهی تاکید کرد: اگر انسان مکان مناسبی برای زیستن نداشته باشد هیچ پیشرفتی نمی تواند در جامعه مهم باشد.

وی با بیان اینکه کمپین محیط زیست شهری جمع بندی همه کمپین ها است، افزود: این کمپین به اصلی ترین و مهمترین موضوعات می پردازد به همین دلیل بر این عقیده ام که نوع استفاده از رسانه های محیطی می تواند از روزنامه و رادیو و تلویزیون هم موثرتر باشد.

استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه خروجی کمپین محیط زیست بسیار تاثیر گذار است، گفت: این کمپین می تواند تا حدودی وضعیت را بهبود بخشد و اثرگذاری دراز مدت داشته باشد.

اسدالهی با بیان اینکه برای برگزاری کمپین محیط زیست شهری از نیروهای جوان که دارای ایده های نو و فکرهای پر انرژی هستند، استفاده می کنیم، افزود: امیدواریم این کمپین برای همه اخطار و تلنگری باشد تا یادمان نرود که بدون محیط زیست زندگی معنا ندارد.

استاد گرافیک دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر همه کلانشهرهای صنعتی به نوعی درگیر موضوع محیط زیست شده اند، افزود: نباید به جایی برسیم که مردم مکان زندگی خود را ترک کنند.

وی تاکید کرد: بدون شک یک شعار و گرافیک خوب محیط زیستی می تواند تلنگری برای مردم باشد.