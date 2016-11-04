به گزارش خبرنگار مهر، طبق رسم چند ساله فدراسیون جهانی هندبال قرار است در حاشیه برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان در فرانسه شاهد برگزاری دوره های داوری و مربیگری باشیم. اما جدا از برگزاری دوره های آموزشی برگزاری سمپوزیوم و گردهمایی بزرگ مربیان مکانی است برای تبادل اطلاعات و تجارب و فرصتی مغتنم برای مربیان هر کشور.

از ۱۱ تا ۱۴ ژانویه و در حاشیه برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان در فرانسه دومین سمپوزیوم بزرگ مربیان هندبال در پاریس برگزار خواهد شد. پیش از این اولین سمپوزیوم در قطر و در حاشیه رقابتهای قهرمانی جهان مردان در سال ۲۰۱۵ برگزار شد.

قرار است در این دوره شاهد آموزش تکنیک های ارائه بازی مدرن، ارائه قوانین جدید بازیها، روند پیشرفت تیم، سرعت بازی، مباحث جدید در آموزش دروازه بانان و .. باشیم. مدرسان این دوره افرادی چون استفان اولسون، مایکل بیگلر، هنک گرونر، لیم جوان چول خواهند بود.

استفان اولگر بازیکن بازنشسته هندبال سوئد و مربی تیم ملی هندبال این کشور و مربی تیم پاریس سنت ژرمن فرانسه است. هنک گرونر هلندی نیز مربی تیم ملی زنان و مردان هلند است. مایلک بیگلرد آلمانی از مربیان مطرح جهان در بخش دروازه بانی است و لیم جوان چول نیز از مربیان کره جنوبی است.

اما آیا فدراسیون برای حضور مربیان در اجلاس بزرگ مربیان جهان، نمایندگانی را اعزام کند؟

علیرضا حبیبی مسئول کمیته آموزش و مربیان فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: باید اطلاعات دقیق تر این سمپوزیوم را بررسی کنیم و اطلاعات آن را به فدراسیون و پس از آن به مربیان انتقال دهیم.

وی افزود: زمان برگزاری این سمینار درست در اواسط لیگ برتر است. مطمئنا در آن صورت مربیان لیگ برتری شاید فرصت حضور در این سمینار را پیدا نکنند. مگر اینکه فدراسیون برنامه ریزی خود را در زمان آن تغییر دهد.

مدرس بین المللی هندبال بیان کرد: دعوت نامه این سمپوزیوم برای من ارسال شده است. من جزء مدرسین بین المللی هندبال هستم و به همین خاطر از سوی IHF برای من دعوت نامه جدایی آمده است. قرار است فدراسیون جهانی برای دعوت از مربیان به فدراسیون های کشورهای مختلف نامه ارسال کند. ما گزارشی رو برای این دوره آموزشی آماده و به فدراسیون می دهیم و تصمیم اعزام مربی برعهده فدراسیون است اما قبل از این در سالهای قبل روال بر این نبوده که مربی از فدراسیون اعزام شود.

وی ادامه داد: باید دید فدراسیون برای سمینار فرانسه چه تمهیداتی در نهایت برای افرادی که قصد حضور در این سمینار را دارند در نظر می گیرد و قرار است چگونه از آن حمایت کند.

حبیبی افزود: ما فعلا برنامه خاصی برای اعزام مربی به این سمپوزیوم نداریم و اگر مربیان بخواهند به این دوره بروند می توانند از طریق باشگاه های خود اعزام شوند. در دوره قبل به لحاظ نزدیکی کشور قطر مربیان زیادی از ایران در سمپوزیوم دوحه شرکت کردند و این برای ما بسیار خوب بود.