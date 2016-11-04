خوزستان خانه ورزش وزنه برداری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی عصر امروز جمعه در نشست خبری اظهار کرد: خوزستان نه تنها نونهالان در زحمات بسیاری می کشد و فدراسیون هم عنایت دارد به این موضوع بلکه در بزرگسالان هم فعالیت های خوبی دارد ودر چند سال گذشته نیز نمایندگان بسیار شایسته ای مثل نواب نصیر شلال که باعث افتخار است را دارد.

وی افزود: در رده بزرگسالان حدود یک و سال و نیم است که فعالیت های مجدد را در این رده سنی شروع کردیم و خوزستان نمایندگان خوبی در نونهالان و نوجوانان تیم ملی کشور دارد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور تصریح کرد: المپیک یک جایگاه ویژه و فوق العاده حساس دارد. در رده بزرگسالان ایوب موسوی را از آبادان داشتیم و از جوانان مورد حمایت قرار گرفت تا در بزرگسالان بتواند وارد تیم شود. کسانی باید برای المپیک بروند که یا روی مدال بودند و یا اینکه شانس کسب مدال را داشته باشند.

مرادی بیان کرد: سال آینده مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در آمریکا برگزار می شود و در آینده نه چندان دور اردوهای تیم ملی بزرگسالان برپا می شود. هنوز اسامی برای دعوت به اردو مشخص نشده و در حال ارزیابی هستیم.

وی با ابراز امیدواری که انشاالله در بدنه تیم ملی از استان خوزستان هم نماینده داشته باشیم، گفت: علاقه خاصی نسبت به خوزستان و مردم خونگرم آن دارم، یکی از استان هایی که می تواند اهداف این فدراسیون را دنبال کند، خوزستان است. الحمدلله تحولات خوبی را در زمینه مسائل زیربنایی، پیشکسوتان و غیره از زمان انتصاب رئیس هیئت فعلی این استان شکل گرفته است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور عنوان کرد: یکی از مواردی که می توانیم حمایت کنیم همین حضور در استان و بازدید از وضعیت آن است. از مسئولان ورزش و جوانان انتظار داریم تا بیشتر نسبت به این رشته ورزشی توجه کنند.

مرادی یادآور شد: قرار بود رویداد ورزشی مسابقات بین المللی جام فجر که جزو تقویم بین المللی فدراسیون بود را در خوزستان برگزار کنیم ولی متأسفانه مسئولان ارشد این استان نمی دانم بنا به چه دلایلی از این موضوع سرباز زدند.

وی ادامه داد: خوزستان خانه ورزش وزنه برداری در کشور است و انتظار دارم در این استان هرچه بیشتر به وزنه برداری توجه کرده و آن را احیا کنیم. در حد توان برنامه ها و حمایت های خود را از استان دارم ولی انتظار است که از ظرفیت های استان خوزستان نیز استفاده شود.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور در ادامه با اشاره به اینکه این امتیاز را دوباره به خوزستان می دهیم که میزبان برگزاری رویداد ورزشی جام فجر باشد، اظهار کرد: در این استان باید کلاس های آموزشی بسیار خوبی را در بخش نرم افزاری نیز برگزار کرد و در زمینه استعدادیابی برای تیم ملی نیز سعی می کنیم تا از استعدادهای استان خوزستان استفاده کنیم.

مرادی بیان کرد: اساسا یکی از خطوط قرمز ما بحث دوپینگ است و با آن مبارزه می کنیم. ورزشکارهایی که به نام جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بسیاری شرکت کردند با افتخار حضور پیدا کرده و در عین پاکی خود را به جهان معرفی کردند.

وی عنوان کرد: یکی از اقدامات مستمر برای مبارزه با دوپینگ حضور بدون اطلاع در تمامی مقاطع ورزشی و حتی اردوها و مسابقات کشوری است که به طور مستمر انجام می شود.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور ادامه داد: ورزشکاران و مربیان، سرپرستان لیگ همه به این نکته توجه دارند که افسران ناظر لیگ بدون اطلاع قبلی تست دوپینگ را انجام دهند. در بین این تست های انجام شده یک نمونه دوپینگ داشتیم که به شدت هم با آن برخورد می کنیم.

مرادی تصریح کرد: در مسابقات جهانی آلمان نیز تست دوپینگ از ورزشکاران گرفته شده و الحمدلله شرایط بسیار خوبی را داریم. البته مسائلی مانند انجام تست دوپینگ به کمیته پزشکی ورزشی این فدراسیون برمی گردد.

وی یادآور شد: مسابقات وزنه برداری باشگاه های آسیا در خلال چند سال گذشته بسیار خوب و حتی در برخی مواقع دو نماینده از خوزستان داشتیم، برگزار می شد. ولی بعد از کم لطفی ها و پول های ناپاکی که توسط کشورهای اطراف هزینه شد پست علی مرادی نماینده ایران را از من گرفتند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور انتقاد کرد: الآن کنفدراسیون در دست کسانی است که حتی نمی دانند وزنه برداری چند وزن است و به دنبال کنسل کردن این مسابقات باشگاه های آسیا بودند ولی اعتراض خود را اعلام کردیم. چند وقت قبل اطلاع دادند که این مسابقات به نام جام قطر تغییر اسم داده و ایران در سه وزن ۸۵، ۹۴ و به علاوه ۱۰۵ قادر به اعزام ورزشکار نماینده است.

مرادی بیان کرد: ورزش وزنه برداری خیلی مظلوم واقع شده در صورتی که خیلی از رشته ها که توانمندی کسب مدال آنها نسبت به ما کمتر است، اعتبارات بیشتری دارند و انتظار داریم که اعتبارات بهتر تقسیم بندی شوند.

وی با انتقاد از اینکه تیم ما در المپیک درخشان ترین نتیجه را داشته ولی در ردیف اعتبارات هفتم هستیم، طرح سوال کرد: واقعا چرا باید اینطور باشد؟

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور در پایان اظهار کرد: فدراسیون سال قبل میراث دار یک سری مشکلات فدراسیون قبلی بود که بسیاری از آنها حل شدند.