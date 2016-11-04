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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران:

تکلیف لشکر میلیونی موتور سیکلت در پایتخت مشخص شود

تکلیف لشکر میلیونی موتور سیکلت در پایتخت مشخص شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت:باید تکلیف این حجم بسیار زیاد موتورسیکلت های موجود در شهر تهران مشخص شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی با تاکید بر اینکه اقدام پلیسی چاره مدیریت آلودگی های زیست محیطی و مشکلات ترافیکی ناشی از تردد موتور سیکلت ها نیست، در این باره گفت: تنها راه پیش رو آن است که به جای موتور سیکلت های آلوده کننده، جایگزینی در اختیار مردم قرار داده شود و این بدان معنا است که باید موتورسیکلت های مناسب و استاندارد جایگزین موتورسیکلت های کنونی شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با بیان اینکه برای معاینه فنی موتورسیکلت ها در شهر تهران هنوز برنامه ای وجود ندارد، در این باره توضیح داد: اساسا موتورسیکلت های موجود که در حال حاضر در شهر پایتخت تردد می کنند از استاندارد لازم برای معاینه فنی را برخوردار نیستند و در عمل اجرای طرح معاینه فنی آنها، مشکلی از کاهش آلودگی هوا را حل نمی کند.

وی افزود: بایدموتورسیکلت ها را از چرخه ترافیک حذف کرد و در این راستا اولین گام برداشته شده است به طوریکه طرح ممنوعیت شماره گذاری موتورسیکلت های دو زمانه کاربراتوری در حال اجرا است.

سردار حسینی در رابطه با اینکه آیا پلیس با تولیدکنندگان موتورسیکلت های داخلی که آلایندگی بالایی دارند مذاکره ای در خصوص افزایش کیفیت تولیدات و توجه به کاهش آلانیدگی در این وسیله نقلیه داشته است، اظهار کرد: یکی از اقدامات پلیس راهنمایی کشور در بخش فنی و مهندسی، تعامل و ارتباط مستمر با تولیدکنندگان است به طوری که جلسات زیادی در خصوص رسیدگی به مسائل موتورسیکلت ها برگزار شده که امیدواریم منجر به حصول نتیجه شود.

کد مطلب 3814825
نورا حسینی

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