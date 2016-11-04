محسن سیف نثر منحصر به فردی داشت/ او اهل خودنمایی نبود

شاهین امین نویسنده و منتقد سینمایی به دنبال درگذشت محسن سیف که از پیشکسوتان حوزه نقد سینمایی بود به خبرنگار مهر گفت: محسن سیف از منتقدانی بود که از سنین جوانی و دهه ۴۰ نوشتن را آغاز کرده بود. او هم نقد ادبی می نوشت، هم نقد سینمایی و هم قصه هایی داشت. زنده‌یاد سیف سعی کرده بود قصه های شاهنامه را به زبانی ساده روایت کند.

وی ادامه داد: مهمترین ویژگی سیف نثرش بود که مختص به خودش بود و از هیچ کجا به عاریت نگرفته بود. چون از قدیمی های این عرصه محسوب می شد نوع نگارش نقد خود را از هیچ کجا وام نگرفته بود. حتی نوع نگاهش مختص به خودش بود. بر خلاف بسیاری که در حوزه نقد می نویسند او قلمی اورجینال و نگاهی بکر داشت.

امین خصوصیت اخلاقی زنده‌یاد سیف را اینگونه توضیح داد: هر فردی که محسن سیف را می شناسد، می داند او آدم خلوت گزیده ای بود و با مناعت طبع فراوان زندگی می کرد. حتی با شرایط سختی که برای او پیش آمد مناعت طبعش را از دست نداد.

این نویسنده و منتقد اضافه کرد: همیشه ۲ تصویر از او در ذهنم می ماند؛ یکی اینکه او در هر مجلسی یا مکانی حاضر می شد یک گوشه ای را پیدا می کرد و می نشست و اهل خودنمایی نبود. طنازی های خودش را داشت و با همه با روی خوش برخورد می کرد اما معمولا یک گوشه ای را پیدا می کرد تا نوشته هایش را بنویسد. بی صدا وارد تحریریه می شد و بی صدا می رفت. من آن روزها جوان بودم و او پیشکسوت محسوب می شد. یادم می آید در سال‌هایی که سینما قدس سینمای مطبوعات بود محسن سیف همیشه مطالبش را در پاگرد اول و دوم و به صورت ایستاده می نوشت و یا حتی وقتی در سینما فلسطین او را می دیدم همین طور بود. سیف سریع و بدون غلط می نوشت و کاش از کسانی چون او که استعدادی اینچنین دارند در زمان حیات بهره بیشتری برده شود.

امین دومین تصویری را که از او دارد مربوط به مطلبی که این منتقد درباره فیلم «زیر درختان زیتون» به کارگردانی زنده‌یاد عباس کیارستمی نوشته بود دانست و گفت: او اولین نفری بود که در مطلبش به فصل پایانی این فیلم و شاعرانگی آن اشاره کرده بود که بعدها مورد تاکید بسیاری قرار گرفت. یادم است او یک پاراگراف بلند بالا درباره این فصل نوشته بود و این نقد او بسیار مورد توجه قرار گرفت.

زنده‌یاد محسن سیف منتقد و نویسنده پیشکسوت که مدتی بود به دلیل بیماری گوارشی در بیمارستان بستری بود، ساعت ۶ صبح جمعه ۱۴ آبان ماه درگذشت.