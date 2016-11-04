به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی صبح جمعه در مراسم صبحگاه مشترک گردانهای بیت المقدس شهرستان نهاوند، با بیان اینکه هیچ پیامبری بدون یاران مومن به پیروزی نرسیده است، گفت: امام خمینی (ره) بر اساس همین اعتقاد و تفکر نیروی مقاومت بسیج را تاسیس کرد.

وی افزود: امروز شما بسیجیان با پیروی از فرامین امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری نشان داده اید که راه امام و شهدای گرانقدر با تمام صلابت ادامه دارد.

امام جمعه نهاوند با اشاره به اینکه مردم ایران اسلامی بر اساس همین اعتقاد در همه صحنه ها حضور دارند، گفت: ۱۷ هزار شهید ترور، ۲۰۰ هزار شهید دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم گواه این ادعا است.

وی فزود: هدف از اجرای این رزمایش تقویت اعتقادات دینی، ارتقا ابعاد روحی و اجتماعی نسل جوان جامعه برای حادثه اصلی ظهور است.

معاون سیاسی سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان نیز در ادامه گفت: امروز در جامعه جهانی روزی ۱۱ میلیون بشکه نفت از ممالک اسلامی برای اهداف وهابیت توسط دشمنان مسلمانان فروخته میشود تا سلاح برای کشتار مسلمانان خریداری کنند.

محمود قاسمی با بیان اینکه سردار سلیمانی در شهرستان ملایر گفتند که طی سال های اخیر ۳ میلیون مسلمان به شهادت رسیده اند، گفت: این آمار را فردی می دهد که در وسط میدان مبارزه با دشمنان اسلام بوده و بر مسائل مشرف است.

وی با اشاره به اینکه امروز افراد ناحق و باطل در مجامع بین الملی افرادی که از اسلام و مظلومین دفاع میکنند را تروریست می نامند، گفت: در شبانه روز ۱۸۰۰ نفر در آمریکا از فقر و گرسنگی جان خود را از دست می دهند و این درحالی است که برای مهار بازار سالانه این کشور مقادیری گندم و جو را به آب دریا می ریزند.

وی با اشاره به اینکه صدای حقوق بشر آمریکایی گوش جهانیان را کر کرده است، عنوان کرد: امروز در جهان گروهک تروریستی نیست که وابسطه و با حمایت های آمریکا و سازمان های آن فعالیت نکند.

وی ادامه داد: امروز برخی ناجوانمردانه میخواهند به مردم و مسئولین القا کنند که راه حل مشکلات کشور سازش و معامله با آمریکا است.

قاسمی گفت: ترامپ در مناظره های خود با کلینتون از مسایل و مشکلاتی چون زندگی ۷۰ میلیون نفر آمریکایی زیر خط فقر خبر میدهد حال این کشور چگونه می خواهد مشکلات و یا آلام جهان را رفع کند!

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) ابر قدرت را خداوند متعال عنوان کرد و گفت: جبهه طاغوت و باطل همیشه برای امتحان مسلمانان وجود دارد.