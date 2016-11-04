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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

پخش هفتگی خلاصه قسمت‌های سریال «هشت و نیم دقیقه»

پخش هفتگی خلاصه قسمت‌های سریال «هشت و نیم دقیقه»

خلاصه‌ای از قسمت های هفتم تا دوازدهم سریال «هشت و نیم دقیقه» که از شنبه ۸ تا پنجشنبه ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دو سیما پخش شده، جمعه ۱۴ آبان‌ماه ساعت ۲۳:۱۵ نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان فیلم و سریال از این پس می توانند به صورت هفتگی خلاصه قسمت های پخش شده سریال مذکور را جمعه هر هفته مشاهده کنند.

سریال «هشت و نیم دقیقه» که از شنبه اول آبان روانه آنتن شبکه دو سیما شده ملودرامیست خانوادگی که با محوریت همدلی و ایثار در یک خانواده ایرانی به نقش مهم و تاثیر گذار زن در سرپرستی و تربیت فرزند بعد از فوت همسر و دفاع از حقوق و کیان خانواده در این شرایط می پردازد.

این مجموعه تلویزیونی کاریست از گروه فیلم و سریال شبکه دو به تهیه کنندگی بهروز مفید، کارگردانی شهرام شاه حسینی و نگارش آزیتا ایرایی، علی دادرس و بابک کایدان که در آن بازیگرانی چون بازیگرانی چون پژمان بازغی، سام درخشانی، شبنم قلی خانی، آشا محرابی، سیامک اطلسی، بهرنگ علوی، فرناز رهنما، مزدک رستمی و الهه حصاری به ایفای نقش پرداخته‌اند.

کد مطلب 3814840
فریبرز دارایی

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