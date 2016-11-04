به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان فیلم و سریال از این پس می توانند به صورت هفتگی خلاصه قسمت های پخش شده سریال مذکور را جمعه هر هفته مشاهده کنند.



سریال «هشت و نیم دقیقه» که از شنبه اول آبان روانه آنتن شبکه دو سیما شده ملودرامیست خانوادگی که با محوریت همدلی و ایثار در یک خانواده ایرانی به نقش مهم و تاثیر گذار زن در سرپرستی و تربیت فرزند بعد از فوت همسر و دفاع از حقوق و کیان خانواده در این شرایط می پردازد.



این مجموعه تلویزیونی کاریست از گروه فیلم و سریال شبکه دو به تهیه کنندگی بهروز مفید، کارگردانی شهرام شاه حسینی و نگارش آزیتا ایرایی، علی دادرس و بابک کایدان که در آن بازیگرانی چون بازیگرانی چون پژمان بازغی، سام درخشانی، شبنم قلی خانی، آشا محرابی، سیامک اطلسی، بهرنگ علوی، فرناز رهنما، مزدک رستمی و الهه حصاری به ایفای نقش پرداخته‌اند.