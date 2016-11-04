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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد:

اعتماد به یافته های پژوهش با رعایت اخلاق پژوهشی محقق می شود

اعتماد به یافته های پژوهش با رعایت اخلاق پژوهشی محقق می شود

رئیس دانشگاه علوم پرشکی گناباد گفت: نهادینه شدن رعایت اخلاق در پژوهش، موجب اعتماد پژوهشگران به یکدیگر و در نتیجه اعتماد جامعه به اصالت و درستی یافته های پژوهشی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر رضا احمدی، در کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال شرق کشور با گرامیداشت شهدای کربلا گفت: امر به معروف و نهی از منکر فلسفه قیام امام حسین (ع) است و رعایت اخلاق در جامعه نیز یکی از مصادیق آن است.

 وی افزود: هر جامعه ای برای توسعه و پیشرفت نیازمند یک سری زیرساخت ها و شاخص هاست که تحقیق و پژوهش یکی از آیتم های مهم در این زمینه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد ادامه داد: البته باید در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی به سمت کاربردی کردن آن ها برویم تا ماحصل آن بتواند در برآوردن احتیاجات جامعه و در نتیجه پیشرفت کشور موثر باشد.

احمدی سپس با تعریف اخلاق حرفه ای گفت: هر حرفه اصول و قواعدی برای بررسی عملکرد خودش دارد که پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی از قواعد آن اخلاق در پژوهش است.

رئیس کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش دانشگاه با تاکید بر رعایت اخلاق و حفظ احترام متقابل در پژوهش گفت: مهم است که یک جامعه علمی قرار بگذارند تا مجموعه ای از آداب و اصول اخلاقی را در فرایند استفاده، تولید و نشر دانش رعایت کنند تا این رفتار به عنوان سرمایه ای عظیم ضامن سلامت و استواری فرایند تولید، اشتراک و نشر پژوهش باشد.

احمدی اظهار داشت: نهادینه شدن این رفتار و رعایت اخلاق در پژوهش، موجب اعتماد پژوهشگران به یکدیگر، و در نتیجه اعتماد جامعه به اصالت و درستی یافته های پژوهشی می شود که می توان پایه های پیشرفت و پویایی جامعه را بر آن استوار کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد به برخی از الزامات رعایت اخلاق در پژوهش اشاره کرد و افزود: مراقبت از عدم آسیب رسانی به جامعه مورد مطالعه در سیر پژوهش، ذکر منابع مورد استفاده و رعایت صداقت در انتشار نتایج به دست آمده در پژوهش ها از مهمترین موارد رعایت اخلاق در پژوهش است.

کد مطلب 3814842
زهرا سیفی

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