اعتماد به یافته های پژوهش با رعایت اخلاق پژوهشی محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر رضا احمدی، در کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال شرق کشور با گرامیداشت شهدای کربلا گفت: امر به معروف و نهی از منکر فلسفه قیام امام حسین (ع) است و رعایت اخلاق در جامعه نیز یکی از مصادیق آن است.

وی افزود: هر جامعه ای برای توسعه و پیشرفت نیازمند یک سری زیرساخت ها و شاخص هاست که تحقیق و پژوهش یکی از آیتم های مهم در این زمینه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد ادامه داد: البته باید در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی به سمت کاربردی کردن آن ها برویم تا ماحصل آن بتواند در برآوردن احتیاجات جامعه و در نتیجه پیشرفت کشور موثر باشد.

احمدی سپس با تعریف اخلاق حرفه ای گفت: هر حرفه اصول و قواعدی برای بررسی عملکرد خودش دارد که پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی از قواعد آن اخلاق در پژوهش است.

رئیس کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش دانشگاه با تاکید بر رعایت اخلاق و حفظ احترام متقابل در پژوهش گفت: مهم است که یک جامعه علمی قرار بگذارند تا مجموعه ای از آداب و اصول اخلاقی را در فرایند استفاده، تولید و نشر دانش رعایت کنند تا این رفتار به عنوان سرمایه ای عظیم ضامن سلامت و استواری فرایند تولید، اشتراک و نشر پژوهش باشد.

احمدی اظهار داشت: نهادینه شدن این رفتار و رعایت اخلاق در پژوهش، موجب اعتماد پژوهشگران به یکدیگر، و در نتیجه اعتماد جامعه به اصالت و درستی یافته های پژوهشی می شود که می توان پایه های پیشرفت و پویایی جامعه را بر آن استوار کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد به برخی از الزامات رعایت اخلاق در پژوهش اشاره کرد و افزود: مراقبت از عدم آسیب رسانی به جامعه مورد مطالعه در سیر پژوهش، ذکر منابع مورد استفاده و رعایت صداقت در انتشار نتایج به دست آمده در پژوهش ها از مهمترین موارد رعایت اخلاق در پژوهش است.