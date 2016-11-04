زیر پا گذاشتن حقوق متهمین توسط پلیس بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی در مورد رفتار پلیس بلژیک با مظنونین ارتکاب اعمال تروریستی، از رفتار پلیس این کشور به شدت انتقاد کرده و آن را ظالمانه و زشت توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، دیدبان حقوق بشر همچنین در گزارش خود، پلیس بلژیک را متهم به سوء استفاده از مظنونین، نگهداری آنها در شرایط حصر طولانی مدت و کنترل تلفن و ایمیل های شخصی کرده است.

«لتا تیلر»، در گزارش خود آورده است: بلژیک طی یک سال گذشته تمهیدات بسیار سختی برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی انجام داده است اما قوانین و سیاستهای آنها در این خصوص منجر به زیر پا گذاشته شدن قانون و در برخی موارد سوء استفاده از ماهیت آن (قانون) شده است.

«فیصل چفو» از مظنونین بازداشت شده در پی حمله تروریستی به فرودگاه بروکسل که به اشتباه دستگیر شده بود، درباره رفتار پلیس با خود می گوید: پلیس لباس هایم را درآورد و پیش از کتک زدن مرا "جهادی کثیف" خطاب کرد.

گفتنی است دولت بلژیک در واکنش به انتشار این گزارش ۵۶ صفحه ای اعلام کرده که این موضوع و هرگونه خشونت فیزیکی و یا لفظی به کار رفته توسط پلیس این کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد.