به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی در نشست چهارجانبه با مشاور هنری بخش سینما و تئاتر وزارت فرهنگ و گردشگری عراق، رئیس تئاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و حمیدرضا اردلان عضو هیات رئیسه و ریاست کمیسیون میراث یونیمای جهانی و رئیس یونیمای ایران، تفاهم نامه همکاری در زمینه تئاتر عروسکی را امضا کرد.

مدیرکل هنرهای نمایشی در بخشی از این جلسه گفت: در شرایط امروز منطقه که ما نیز در گذشته خود نمونه آن را تجربه کرده ایم، حفظ آیین ها، فولکلورها، فرهنگ و تاریخ مردم اهمیت بسیاری دارد و عروسک ها و قصه ها بخشی از فرهنگ ملی سرزمین هاست. حفظ عروسک ها و قصه هایی که مادربزرگ ها برای کودکان می‌ساخته‌اند، در حفظ نشاط، فرهنگ و نیروی امید و سازندگی به نسل های آینده کمک می کند.

وی ادامه داد: بچه هایی که این روزها جنگ و آتش و کشتار را تجربه می کنند، نباید عروسک هایشان را از یاد ببرند.

اردلان رئیس یونیمای ایران نیز در حاشیه این نشست به خبرنگار ما گفت: یونیمای ایران در هیات رئیسه یونیمای جهانی نماینده دارد و همچنین ریاست کمیسیون میراث یونیمای جهانی نیز بر عهده نماینده ایران است. همین نکته دست ما را باز می گذارد تا بتوانیم از فعالیت های تئاتر عروسکی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حمایت کنیم.

وی درباره ارتباط کمیسیون خاورمیانه و شمال آفریقا یونیمای جهانی با این تفاهم نامه توضیح داد: همان طور که می دانید در کنگره ۲۰۱۶ تلوسا در کشور اسپانیا عده ای از نمایندگان می خواستند نام خلیج را بدون ذکر «خلیج فارس» به عنوان یک کمیسیون به تصویب برسانند که با اعتراض بنده روبرو شدند و با حمایت نمایندگان برخی کشورها و البته حمایت هیات رئیسه یونیما و توضیحات تاریخی که ارائه شد، حاضران در کنگره متقاعد شدند که این کمیسیون مورد تصویب قرار نگیرد و به جای آن پیشنهاد ایران با عنوان «کمیسیون خاورمیانه و شمال آفریقا» به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس در این تفاهم نامه آمده است که کشورهای امضا کننده می کوشند تئاتر عروسکی را در کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا توسعه دهند و هیات رئیسه یونیما و کمیسیون یاد شده نیز در این زمینه می توانند با رایزنی یونیمای ایران مساعدت نمایند.

اردلان در خصوص دیگر مفاد این تفاهم نامه گفت: در تفاهم نامه آمده است، ایران با کمک موزه های جدید التأسیس عروسکی و پتانسیل یونیمای ایران در جهت تأسیس موزه عروسک در افغانستان و عراق همکاری می کند. همچنین، مقرر شده است تا یونیمای ایران در زمینه ارتقا آموزش و برگزاری جشنواره ها، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی در جهت تقویت صلح و دوستی به این کشورها مساعدت نماید.

این استاد تئاتر افزود: فراهم نمودن شرایط اجرای نمایش عروسکی در اردوگاه های پناهندگان و شهرهای جنگ زده کشورهای همسایه نیز جزو مفاد این تفاهم نامه همکاری است.

رئیس یونیمای ایران در پاسخ به این پرسش که چرا این تفاهم نامه با عراق و افغانستان منعقد شده است گفت: هر روز خبرهای ناگواری از این کشورها به واسطه جنگ و ترور به گوش می رسد. یکی از وظایف بنیادین یونیما، استفاده از تئاتر عروسکی در راستای ارزشهای انسانی است. صلح و تفاهم متقابل میان انسان ها صرف نظر از نژاد و گرایش های مذهبی یا سیاسی و حتی تفاوت های فرهنگی با احترام به حقوق بنیادین بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی به تصویب ملل جهان رسیده است. این مفاهیم جزو اساسنامه یونیمای جهانی و شرح وظایف این اتحادیه است. بنابراین قصد ما توسعه تئاتر عروسکی با این مضمون است.

مدیران تئاتر از ۲ کشور عراق و افغانستان در پایان این نشست از مخزن کتاب انتشارات نمایش و آرشیو لباس تئاتر و سایت ایران تئاتر نیز بازدید کردند.