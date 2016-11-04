«جامعه شناسی آموزش وپرورش،دیروز،امروز، فردا» توسلی نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه سلسله همایش های جامعه شناسان ایران و جامعه ایران به بررسی و نقد آثار و افکار دکتر غلامعباس توسلی می پردازد. در ادامه این نقد و بررسی ها این بار نوبت به نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش، دیروز، امروز، فردا رسید.

در این نشست سید ضیا هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و حسین دهقان عضو هیات رئیسه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران به نقد و بررسی این کتاب خواهند پرداخت. این نشست یک شنبه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.