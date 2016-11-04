آماده باش وزارت بهداشت برای برگزاری مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در پانزدهمین مجمع خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورا که روز جمعه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، گفت: هماهنگی های لازم برای برگزاری مراسم اربعین تحت نظر وزارت کشور صورت گرفته و نیروهای اورژانس در تمام مسیرهای عمومی از مرزهای شرقی تا غربی کشور مستقر هستند. بیمارستان‌ها نیز آماده خدمت رسانی به زائران اربعین هستند.

وی افزود: در مرزهای شلمچه، چذابه و بویژه مهران امکانات لازم مستقر شده است. همچنین آمبولانس‌های معمولی و هوایی به تعداد کافی پیش بینی شده است و از نیروهای مسلح و بیمارستان‌های صحرایی زیر نظر نیروهای مسلح فعالیت می‌کنند.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: نیروهای بهداشت محیط در ایران و عراق به طور نسبی بر عرضه مواد غذایی نظارت خواهند داشت. در عین حال این اقدامات در ایران شدیدتر انجام می‌شود. در کشور عراق نیز با هماهنگی کامل وزارت بهداشت این کشور، نیروهای بهداشت محیط به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ارائه خدمات به زائران اربعین نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، افزود: بهبود این خدمات به معنی سرویس دهی کامل و در شأن زائران نیست؛ البته دانشگاه‌های علوم پزشکی ایلام و خوزستان نیز در وضعیت آماده باش کامل به منظور پیشگیری از انتشار بیماری های عفونی و واگیر قرار دارند.

هاشمی درباره برنامه وزارت بهداشت برای حمایت از بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج به ویژه سرطانی ها، گفت: حمایت مالی از این بیماران باید توسط بیمه‌ها صورت گیرد. ما در قالب طرح تحول سلامت تا جایی که سایر نهادها همراهی کردند در پوشش بیمه‌ای بیشتر داروها کمک کردیم.

وی ادامه داد: مجلس مقرر کرد ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه داروها تعلق گیرد و هزینه بستری نیز طی این طرح کاهش یافته است، اما در عین حال از مجلس انتظار می‌رود منابع بیشتری را برای بیمه‌ها در نظر بگیرد. بیماران صعب‌العلاج نباید رنجی به جز رنج بیماری داشته باشند.