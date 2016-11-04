  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

فدراسیون فوتبال درگذشت منصور پورحیدری را تسلیت گفت

فدراسیون فوتبال درگذشت منصور پورحیدری را تسلیت گفت

فدراسیون فوتبال در پیامی درگذشت سرمربی سابق، سرپرست و پیشکسوت تیم ملی فوتبال و باشگاه استقلال را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر سایت فدراسیون فوتبال در این مورد نوشت: منصور پورحیدری سرمربی سابق و پیشکسوت تیم ملی فوتبال و باشگاه استقلال تهران در سن ۷۱ سالگی  به دلیل بیماری ساعتی پیش درگذشت.

فدراسیون فوتبال این ضایعه دردناک را به خانواده محترم پورحیدری، جامعه ورزش و فوتبال ایران به خصوص باشگاه استقلال و هوادران این تیم تسلیت عرض می‌کند و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات وبرای بازماندگانش صبر جزیل خواستار است.

از سوابق پورحیدری می توان به حضور در باشگاه استقلال به عنوان بازیکن،سرمربی و سرپرست و همچنین بازیکن،سر مربی و سرپرست سابق تیم ملی فوتبال و پر افتخارترین مربی تاریخ باشگاه استقلال تهران اشاره کرد.

کد مطلب 3814867
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها