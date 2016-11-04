به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای انتخاب جشنواره متشکل از داوود کیانیان، قطب‌الدین صادقی، حمیدرضا نعیمی، محمدجواد کبودرآهنگی و رضا عبدالعلی‌زاده، ضمن تقدیر از تلاش بیش از ۱۰۰ گروه نمایشی از نقاط مختلف ایران که در یک سال گذشته نمایش خود را روی صحنه برده اند از کیفیت هنری آثاری متقاضی بخصوص در بخش نوجوان ابراز خرسندی و رضایت شده است.

در این بیانیه آمده است: شورای انتخاب باوجود محدودیت و ظرفیت جشنواره که حداکثر ۱۶ اثر امکان شرکت در این ۲ بخش را داشت ۱۸ اثر را معرفی و از همه هنرمندان پرتلاش تئاتر کودک و نوجوان سراسر کشور برای کوشش خلاقانه در تولید و اجرای نمایش تقدیر می‌کند.

همچنین شورای انتخاب تعداد ۶ نمایش از استان همدان را برای شرکت در بخش ویژه همدان و صرفاً جهت اجرا در شهرستان‌های استان در ایام برگزاری جشنواره انتخاب و معرفی کرد.

آثار منتخب بخش مسابقه تئاتر کودک

«لاکی عجق وجق» نوشته امیر مشهدی عباس و کارگردان آناهیتا غنی زاده از تهران، «رنگ‌رنگ نقاشی» نوشته عباس دوست قرین و کارگردان بهرام دوست قرین از همدان، «کلوچه‌های خدا» نوشته و کار آرش شریف‌زاده از تهران، «مورچه‌ای به نام موری» نوشته عماد نصرآبادی و کارگردان محمد جهان پا از مشهد، «خیمه قمر خانم» نوشته امیر مشهدی عباس و کارگردان بهناز مهدی خواه از تهران، «شهر تو قالی» نوشته الهام ابراهیم‌زاده و کارگردان الهام ابراهیم‌زاده و مژگان بِهمدی از مشهد، «حسن و لوبیای سحرآمیز» نوشته فاطمه ابطحی و کارگردان نرگس شیرازی نژاد از شیراز، «عمو نوروز و ننه سرما» نوشته و کار جواد انصافی از تهران.

آثار منتخب بخش مسابقه تئاتر نوجوان

«پسر نیل» نوشته گیتا داودی کارگردان ناصر آویژه از تهران، «ژنرال‌ها» نوشته و کار امیر مشهدی عباس از تهران، «سِرِناد» نوشته اسلاومیر مروژک و کارگردان رضا روان از همدان، «کدو زری» نوشته گیتی مرتضوی و راضیه برومند و کارگردان محمد اعلمی از تهران، «حقایق شیفت شب، وقایع شیفت روز» نوشته رضا صابری و کارگردان رضا حسینی از مشهد، «گیسوانی برای پرواز» نوشته مجتبی مهدی و کارگردان روشنک کریمی از تهران، «یک سیب برای دو نفر» نوشته منوچهر اکبرلو و کارگردان حمیدرضا ملا حسینی از تهران، «کابوس همراه» نویسنده و کارگردان حمیدرضا رنج‌کش از اصفهان، «بچه‌های خاکستری» نوشته امید نیاز و کارگردان الهام چنانی از جزیره خارک، «پس‌لرزه» نوشته سینا شفیعی و کارگردان محمد اسماعیل‌زاده‌ها از استان البرز.

آثار منتخب بخش ویژه همدان (جهت اجرا در شهرستان‌های استان همدان)

«موش‌های آوازه‌خوان» نوشته فرهاد لباسی و کارگردان معصومه زیوری حسینی‌پور، «گل پری» نوشته و کار محسن قاسم‌پور، «اون طرف دریاها کجاست» نوشته اسداله اسدی و کارگردان سعید باغبانی، «ماندن در وضعیت آخر» نوشته و کار محمدمهدی کلهری، «آرش کمانگیر» نوشته و کار فریبا یعقوب لو، «موش و گربه» نوشته حسین فدایی حسین و کارگردان فرزاد لباسی.

بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان به عنوان یکی از باسابقه‌ترین رویدادهای تئاتر کشور با دبیری شهرام کرمی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان و اداره کل هنرهای نمایشی و با مشارکت استانداری و نهادهای فرهنگی و هنری شهر همدان در آذرماه ۱۳۹۵ با حضور گروه‌های ایرانی و خارجی برگزار خواهد شد.