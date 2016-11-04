هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، هوای پایتخت امروز براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا در شرایط سالم قرار دارد.

براین اساس شاخص ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون که جزو آلاینده‌های شهر محسوب می‌شود امروز بر روی عدد ۷۵ قرار گرفت که حد استاندارد آن ۱۰۰ است.

روز گذشته نیز هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار داشت. باتوجه به اینکه با ورود به فصل پاییز میزان آلایندگی هوا افزایش می‌یابد در ۱۰ روز ابتدایی ماه آبان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان روزهای ناسالم افزایش یافته است.

براین اساس در ۱۰ روز ماه آبان در سال گذشته ۲ روز هوا ناسالم و ۸ روز هوا سالم بوده ولی در مدت مشابه امسال ۴ روز هوا ناسالم و ۶ روز هوا سالم گزارش شده است.