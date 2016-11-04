به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی با تاکید بر اهمیت ایجاد رونق در فضای کسب و کار کشور، اظهار داشت: با تلاش قوای سه گانه، صنعتگران و آحاد مردم تا سال ۱۴۰۴ باید به رشد ۸ درصدی اقتصادی دست یابیم و در منطقه رتبه اول اقتصادی را کسب کنیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: از ابتدای تاسیس وزارت خانه، ۸۸ هزار پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی صادرشده که بر اساس ظرفیت قید شده در پروانه بهره برداری، زمینه اشتغال برای دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فراهم شده است که از این تعداد ۸۴۵۰۰ واحد از آن صنایع کوچک و متوسط هستند.

یزدانی با بیان اینکه یک سوم مبالغی که تحت مالیات بر ارزش افزوده از شهرک های صنعتی گرفته می شود باید صرف هزینه ساخت زیرساخت های شهرک های صنعتی شود، گفت: هدف از واگذاری زمین به سرمایه گذاران ایجاد اشتغال در جامعه و درآمدزایی است و هزینه های دریافتی فقط جهت خدمات زیربنایی موجود در شهرک های صنعتی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه معافیت مالیاتی صنعتگران بیان کرد: بر مبنای شاخص های توسعه یافتگی شهرک های صنعتی، واحدهای مستقر در این شهرک ها از ۷ تا ۱۳ سال معاف از پرداخت مالیات هستند.

وی تصریح کرد: در راستای اشتغال زایی و توسعه پایدار، واگذاری اراضی شهرک های صنعتی جهت جذب سرمایه گذار از تسهیلات ویژه ای برخوردار است.