«کلوزآپ-نمای نزدیک» کیارستمی در جشنواره فیلم «تیرانا»

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب برنامه مروری بر آثار زنده‌یاد عباس کیارستمی در جشنواره فیلم «تیرانا» که از ۱۳ تا ۲۱ آبان‌ماه سال جاری در کشور آلبانی برگزار می شود، نسخه جدید فیلم «کلوز آپ» که تحت نظارت سینماگر فقید و بزرگ ایرانی و به اهتمام بنیاد سینمایی فارابی مرمت شده است، به نمایش در می‌آید.



این نسخه پیش از این در نمایش های پیش جشنواره ای رتردام و همچنین در جشنواره بوسان حضور داشته است. در رتردام استقبال از فیلم به حدی بود که بلیت‌ها در فاصله چند ساعت به نمایش به فروش رسید و در بوسان نیز پس از توضیحات احمد کیارستمی درباره چگونگی یافت سوژه فیلم توسط آن پدرش و همچنین صحبت های امیر اسفندیاری در خصوص جایگاه بین المللی فیلم و نحوه مرمت آن، نمایش فیلم با تحسین مخاطبان مواجه شد.