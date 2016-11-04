مصوبات شورای فرهنگ عمومی ورامین لازم الاجرا است

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با گرامیداشت فرا رسیدن روز فرهنگ عمومی اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی از شوراهای تأثیرگذار در کشور محسوب می شود.

امام جمعه و رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین افزود: شورای فرهنگ عمومی از مسئولان و مدیران نهادها و ارگان های اجرایی و مرتبط با فرهنگ تشکیل می شود.

وی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین نیز طی سال های اخیر جلسات متعددی را برگزار و مصوبات فراوانی را در حوزه های گوناگون برای ارتقای وضعیت فرهنگی و حل مشکلات این حوزه داشته است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اضافه کرد: باید این نکته مورد توجه باشد که مصوبات شورای فرهنگ عمومی که به تصویب اعضا رسیده، لازم الاجرا بوده و باید نهادها و ارگان های مختلف شهرستانی برای تحقق آن تلاش کنند.

وی بیان داشت: برخی مصوبات شورای فرهنگ عمومی هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده و انتظار می رود تا تمامی مسئولان در این حوزه قدم های موثری را بردارند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین گفت: فرهنگ زیربنای هر جامعه ای محسوب می شود و به همین خاطر باید شورای فرهنگ عمومی نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و مسئولان ضمن شرکت در جلسات شورا، برای تحقق مصوبات آن تلاش کنند.