تجمع ملی زائران اربعین حسینی(ع) در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم معنوی امروز جمعه ۱۴ آبان از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ در مصلی اعظم حضرت امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد.

تعداد زیادی از زائران اربعین حسینی(ع) و همچنین شهروندان تبریزی در این مراسم حضور داشتند.

لازم به ذکر است که این برنامه توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز و کمیته فرهنگی ستاد اربعین آذربایجان شرقی برگزار شد.

طرح مذکور با هدف آماده سازی فضای استان و توجه دادن افکار عمومی به مراسم معنوی اربعین حسینی برگزار شد.

معرفی و تبیین شعار اربعین حسینی، بدرقه زائرین اربعین و تذکر نکات آموزشی پیاده روی از طریق سخنرانی و توزیع محصولات فرهنگی از دیگر اهداف برگزاری این طرح بود.