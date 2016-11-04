ترکیه در مبارزه علیه تروریسم تنها مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، وزیر دادگستری ترکیه در کنفرانس خبری خود که در خصوص دستگیری دو تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق این کشور تشکیل شده بود، دلیل دستگیری این دو رهبر کُرد یعنی «صلاح الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسکدا» را حمایت آنها از «پ ک ک» و «حزب دموکراتیک خلق» عنوان کرده و گفت که این دستگیری بخشی از بازجویی مربوط به این انفجار است.

«بکیر بزداق» با بیان اینکه افراد کشته شده در این حادثه از افراد پلیس و شهروندان عادی بوده اند، گفت که این بمبگذاری در یک خودرو انجام شده است.

وی همچنین بخشی از سخنان خود را به تصمیم اخیر بلژیک در خصوص تروریستی ندانستن گروه «پ ک ک» گفت که ترکیه در راه مبارزه با تروریسم تنها مانده است و جامعه بین الملل در مبارزه علیه تروریسم از ترکیه حمایت نمی کند.

وزیر دادگستری ترکیه همچنین با اشاره به افزایش موج حملات اسلام هراسانه و نژاد پراستانه در فرانسه و آلمان اعلام کرد که تنها در سال ۲۰۱۵، تعداد ۷۵ مسجد در این دو کشور هدف حمله قرار گرفته که پلیس فرانسه تنها به ۱۵ مورد از این تعداد رسیدگی کرده و مابقی آنها نیز یا تحت بررسی قرار دارند و یا تعطیل شده اند.

گفتنی است، پلیس ترکیه اوایل روز جمعه با هجوم به منزل فیگن یوکسکدا یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق در دریار بکر، وی را دستگیر کرد و «صلاح الدین دمیرتاش» نیز در منزل خود در آنکارا دستگیر شد.

وکلای حزب دموکراتیک خلق به خبرگزاری رویترز گفتند که یازده تن از اعضای این حزب در پارلمان ملی ترکیه نیز در حمله های شبانه دستگیر شدند.

رسانه های محلی ترکیه گزارش دادند که این دستگیریها به جز آنکارا و دیاربکر در شهرهای شرقی و جنوب شرقی ترکیه از جمله «هاکاری»، «ماردین» و «باتمان» صورت گرفته است.

یکی از این افراد بازداشت شده، «پروین بولدان» معاون سخنگوی «حزب دموکراتیک خلق» در پارلمان ترکیه بود.

شایان ذکر است که «حزب دموکراتیک خلق» یکی از مخالفان قدرتمند دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه است که از کُردها و سایر اقلیتها حمایت می کند. این حزب به داشتن ارتباط با گروه «پ ک ک»- که آنکارا آن را یک سازمان تروریستی می داند- متهم شده است.