مناظره های انتخاباتی مشکلات درونی آمریکا را نمایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه های نماز جمعه شهرستان گرگان با یادآوری توصیه های امیرالمومنین علی (ع) درباره قرآن و زندگی انسان، اظهار کرد: عقاید قرآنی و فرامین الهی که در قرآن آمده را باید در زندگی پیاده کرد و اگر می خواهید خدا را بشناسید چه کتابی بهتر از قرآن است.

وی با تاکید بر این که افکار و اعمال خودتان را با قرآن مقایسه کنید و ببینید کدام با قرآن جور در می آید، افزود: اگر چیزی در ذهنتان است که با قرآن جور در نمی آید آن را کنار بگذارید.

امام جمعه گرگان، با بیان این که مردم باید به قرآن مراجعه کنند تا بفهمند که آیا اعمالشان با قرآن جور در می آید یا نه، تصریح کرد: اگر مردم نمی توانند خودشان قرآن را تفسیر کنند، به علما مراجعه کنند تا علما با تفسیر درست آن ها را راهنمایی کنند. ما نباید قرآن را طبق میل خود تفسیر کنیم.

آیت الله نورمفیدی در خطبه های دوم نماز هم اشاره ای به اعزام کاروان گلستان برای برپایی موکب گلستان در کربلا کرد و افزود: در این روزها حدود ۱۰ هزار گلستانی برای حضور در اربعین حسینی ثبت نام کرده اند و این حرکت بسیار مهم است، چون صرفا یک زیارت فردی نیست.

وی زیارت سیدالهشدا دارای ثواب بسیاری دانست و گفت: پیاده روی اربیعن یک زیارت معمولی نیست، بلکه یک حرکت اجتماعی و راهپیمایی جهانی است و ما با این حرکت دنبال زنده نگه داشتن اهداف امام حسین (ع) هستیم.

امام جمعه گرگان ادامه داد: مگر می شود زائر امام حسین (ع) بود ولی اهداف او را زنده نگه نداشت. اگر این هدف انجام شود قطعا مورد رضایت ابی عبدالله هم قرار می گیرد.

وی با بیان این که هر کس در توان خود به این موکب های حسینی کمک بکند، گفت: امیدواریم این موکب ها بتوانند کمک خوبی برای نمایش و معرفی اهداف ابی عبالله باشند.

نماینده ولی فقیه در گلستان در ادامه به تحولات منطقه اشاره و اظهار کرد: لبنان حدود دو سال رئیس جمهور نداشت اما هفته قبل این امر محقق شد و طبق قوانین لبنان کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد که دوستان صمیمی «بشار اسد» و از نزدیکان «حزب الله لبنان» است.

وی انتخابات لبنان را دارای پیام های بسیاری دانست و افزود: بعد از پیروزی های حزب الله در منطقه ای عده ای دنبال بیرون انداختن آن از سیاست و منزوی کردن حزب الله بودند. ولی آن ها نه تنها نتوانستند حزب الله را منزوی کنند بلکه با این انتخاب ثابت شد که حزب الله و شخص سید حسن نصرالله جایگاهی قوی در لبنان دارد.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: قدرت حزب الله مساله ای است که روزنامه های اسرائیلی هم به آن اعتراف کرده اند.

وی در ادامه به تشریح پیام دوم انتخابات لبنان پرداخت و گفت: دشمنان می خواستند جبهه مقاومت را در منطقه بکوبند و نیروهای مقابل اسرائیل را ضعیف کنند ولی با انتخابات ریاست جمهوری لبنان، ثابت شد مقاومت ضعیف نشده است.

به گفته نماینده ولی فقیه در گلستان، نکته دیگر انتخابات لبنان این است که جبهه مقاومت که ایران هم در این جایگاه قرار دارد، همچنان در منطقه نقش آفرینی دارد.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات آمریکا اشاره کرد و گفت: ممکن است برخی آمریکا را کشوری پیشرفته از همه جهات بدانند اما انتخابات آمریکا و مناظره های انتخاباتی این کشور نشان داد درون این کشور آنطور که بزرگ نمایش می دهد نیست.

وی بیان کرد: این مناظره ها آنقدر زشت شده است که داد وزیر امور خارجه آمریکا را هم درآورده است و این مناظره ها را شرم آور دانست.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که انتخابات آمریکا تحت تاثیر قدرت های مالی و شرکت های بزرگ اقتصادی این کشور است، گفت: دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم ولی در آمریکا این سرمایه گذاران و شرکت های کارتلی هستند که سرنوشت انتخابات را تعیین می کنند و بر آن تاثیر می گذارند.

وی مناظره های آمریکا را نشان از گرفتاری های درونی این کشور دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب هم تاکید کردند که آمریکا از درون گرفتار مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سایر مسائل است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: قبلا کاندیداهای انتخابات، در مناظره های آمریکا درباره برنامه های خود حرف می زدند اما امروز درباره فسادهای اخلاقی هم حرف می زنند و این نشان می دهد آمریکا از درون پوچ شده است.

وی روز ۱۳ آبان را برای کشور ما یک امتیاز و نشان استکبار ستیزی ما دانست و گفت: همانطور که آیان قرآت نشان می دهد، ظلم عاقبت ندارد و همه آن هایی که مستکبر بوده گرفتار عذاب شده اند.

امام جمعه گرگان بیان کرد: به تعبیر قرآن همانطور که یک فرد اجل دارد، امت ها هم اجل دارند و وقتی فرا برسد که یک لحظه عقب و جلو نمی شود. در آخر تاریخ شخصی الهی و آسمانی از دودمان پیامبر اسلام خواهد آمد و جهانیان را نجات خواهد داد.