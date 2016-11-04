زمان مراسم تشییع و خاکسپاری منصور پورحیدری مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصنور پورحیدری بازیکن و سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال که سابقه قهرمانی با تیم ملی فوتبال ایران را هم در کارنامه داشت، صبح روز جمعه ۱۴ آبان ماه در سن ۷۱ سالگی به دیار باقی شتافت.

قرار است مراسم تشییع و خاکسپاری این پیشکسوت فوتبال ایران که به پدر استقلال مشهور بود ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه برگزار شود و سپس در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شود.

منصور پورحیدری در این قطعه کنار بزرگان دیگر استقلال یعنی ناصر حجازی و غلامحسین مظلومی به خاک سپرده خواهد شد.

همچنین مراسم ترحیم این پیشکسوت استقلال روز سه شنبه از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده پورحیدری، خانواده بزرگ استقلال و جامعه ورزش تسلیت می گوید.