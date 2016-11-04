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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

منصور در کنار ناصر آرام می گیرد؛

زمان مراسم تشییع و خاکسپاری منصور پورحیدری مشخص شد

زمان مراسم تشییع و خاکسپاری منصور پورحیدری مشخص شد

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال و تیم ملی ایران روز یکشنبه در خانه ابدی آرام خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصنور پورحیدری بازیکن و سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال که سابقه قهرمانی با تیم ملی فوتبال ایران را هم در کارنامه داشت، صبح روز جمعه ۱۴ آبان ماه در سن ۷۱ سالگی به دیار باقی شتافت.

قرار است مراسم تشییع و خاکسپاری این پیشکسوت فوتبال ایران که به پدر استقلال مشهور بود ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه برگزار شود و سپس در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شود.

منصور پورحیدری در این قطعه کنار بزرگان دیگر استقلال یعنی ناصر حجازی و غلامحسین مظلومی به خاک سپرده خواهد شد.

همچنین مراسم ترحیم این پیشکسوت استقلال روز سه شنبه از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده پورحیدری، خانواده بزرگ استقلال و جامعه ورزش تسلیت می گوید.

کد مطلب 3814887
رضا خسروي

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    نظرات

    • دلیر IR ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
      0 0
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      تسلیت
    • عقیل داوری IR ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
      0 0
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      خدارحمتش کند
    • علیرضا نصرتی IR ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
      0 0
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      روحش شادو یادش گرامی
    • هادی جوینی IR ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
      0 0
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      سلام مارابه آپاچی برسان ای بامعرفت
    • محمود هدایتی املشی IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
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      سلام.بقا مختص ذات اوست .. من یک پرسپولیسی هستم داغ بزرگی مثل مرگ منصورخان خیلی سخته. به خانواده محترم پورحیدری تسلیت میگم...روحش شاد.
    • سمیه فخاریان IR ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
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      خدا رحمتشون کنه😢

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