تیم ۲۵۰ نفره موکب گلستان به زائران اربعین خدمات می دهد

به گزارش خبرنگار مهرف علی اصغر طهماسبی، صبح جمعه در نشست برنامه ریزی برای اعزام موکب گلستان، اظهار کرد: با توجه به فعالیت های تروریستی عراق حساسیت ها طی چند سال گذشته بیشتر شده ولی باابلاع وزارت کشور استان ها می توانند در امنیت کامل در کربلا خدمات رسانی کنند.

وی بیان کرد: در سفری به عراق از نزدیک با سفارت خانه و مسئولان منطقه ای ملاقات داشتیم. بعد از چندین بازدید، بهترین مکان را برای موکب گلستان در نظر گرفتیم که شامل سوله ورزشی با تمام امکانات گرمایشی، سرمایشی و سرویس های بهداشتی است.

طهماسبی خطاب به زائران گلستانی که آماده حضور در عراق می شوند، اضافه کرد: شما خادم زائران حسینی هستید و فرقی نمی کند که از کدام کشور و با کدام زبان آمده اند.

معاون استاندار گلستان، با تاکید بر این که شما باید معرف اسلام و شیعه باشید، گفت: ما تیم ۲۵۰ نفره برای سرویس دهی به زائران اعزام می کنیم. ممکن است زائران در ساعت های مختلف برسند و شما باید در تمام ساعت های روز آماده خدمات رسانی باشید.

وی تصریح کرد: خدا را شکر جمهوری اسلامی اشرافیت کامل بر منطقه و به خصوص عراق دارد و هرگونه فعل و انفعال در عراق زیر نظر جمهوری اسلامی است.