حسین کردوانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان عوارض واریزی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۵ از محل ارزش افزوده نیز مبلغ چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری صدردصد پیش بینی درآمدهای مالیات‌های مستقیم وارزش افزوده در شهرستان محقق شد، افزود: در خردادماه وتیرماه امسال، شاهد مشارکت بسیار خوب شهروندان برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بودیم که در نوع خود کم سابقه و همراه با همدلی و تعامل بود.

کردوانی بیان کرد: در این راستا تعداد کل اظهارنامه‌های دریافتی توسط اداره امور مالیاتی شهرستان دشتی بیش از دو هزارو ۵۱۴ فقره بوده است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اصحاب رسانه و اینکه اصحاب رسانه می توانند بازوان توانمند ما در اشاعه فرهنگ مالیاتی باشند، گفت: اصحاب رسانه می توانند نقش پررنگی در ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه داشته باشند.

کردوانی اضافه کرد: بی شک مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در ایجاد اعتماد و اقناع افکار عمومی، معرفی مصادیق عینی صرف مالیات است به عبارت دیگر خودباوری و اعتقاد مودیان به پرداخت مالیات هنگامی به منصه ظهور می رسد که آنان بتوانند آثار آنرا بطور ملموس مشاهده کنند.

وی تصریح کرد: شهروندان ایران امروز بیش از هر زمان به آثار متعدد و مزایای پرشمار پرداخت مالیات در آبادانی و عمران شهرها و روستاها و توسعه زیرساخت های شهری و همچنین پیشبرد اهداف دولت در حوزه‌های امنیت، بهداشت، آموزش و تامین مالی امورات جاری کشور آگاهی و اشراف دارند.

کردوانی خاطر نشان کرد: امیدواریم با اصلاحات جدید در قانون مالیاتهای مستقیم شاهد افزایش عدالت مالیاتی وکاهش فرار مالیاتی درسطح جامعه باشیم.