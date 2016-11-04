شکست فولاد در خانه/ شهید چمران لارستان شگفتی ساز هفته سوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از دوازدهمین دوره رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی امروز در دو شهر اصفهان و البرز پیگیری شد که در این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که در صدر جدول تکیه زده بود برابر تیم تاسیسات دریایی تهران مدافع عنوان قهرمانی متحمل شکست سنگینی شد.

در این هفته دو تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و ذوب آهن هر دو میزبان تیم های رقیب خود بودند. در این هفته تیم فولاد مغلوب میهمان خود و تیم ذوب آهن برابر مهمانش به پیروزی رسید. اما این تیم شهید چمران لارستان بود که با پیروزی پر گل برابر هیات البرز شگفتی ساز هفته سوم بود و به دومین پیروزی ارزشمند خود در این رقابتها دست یافت.

نتایج کامل هفته سوم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور به این شرح است :

فولاد مبارکه سپاهان ۱۴- تاسیسات دریایی ۲۸

ذوب آهن اصفهان ۲۷- شهرداری بمن ۲۳

هیات البرز ۱۹- شهید چمران لارستان ۳۶

تیم شهرداری سنندج به دلیل حضور در اولین دوره رقابتهای جام باشگاه های آسیا در سه هفته اول این رقابتها غایب بود. این تیم با کسب عنوان پنجمی اولین نماینده باشگاهی بانوان ایران در رقابتهای آسیایی بود. هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر با حضور این تیم دنبال شده و شاهد حضور چهار بازی در هفته های آینده خواهیم بود.