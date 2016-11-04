مهم ترین اولویت ما کاهش تلفات ترافیکی در پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مازیار حسینی در جلسه نظارت ستادی منطقه ۱۶ با تأکید بر لزوم به کارگیری مشاوران جامع، مانع و کامل از سوی شهرداری های مناطق برای انجام کارهای ترافیکی، گفت: مشاوری که کار به آن سپرده می شود، باید نسبت به اصل ترافیک، اصل سازه و اصل معماری آگاهی و اشراف کامل داشته باشد و تا وقتی مشاوری از این اصول سه گانه برخوردار نباشد، نباید صلاحیت آن به منظور سپردن کار، مورد تأیید قرار گیرد.

وی افزود: البته مشاوران، علاوه بر اصل مهم معماری باید با موضوع طراحی شهری نیز آشنایی کامل داشته باشند تا اِلمان های شهری با کارکردی که برای آن تعریف شده، طراحی و اجرا شوند و تمامی طرح هایی که در مقیاس های شهری مطرح هستند، از پایانه های اتوبوسرانی و تاکسیرانی گرفته تا ایستگاه های مترو، باید کارهای فاخر و کارآمدی باشند که قبل از اجرا به تأیید معاون شهردار تهران رسیده باشند.

معاون شهردار تهراان با اعلام این که بزرگ ترین پارک آموزش ترافیک تهران که با مساحت ۴۱ هزار متر مربع در خیابان بعثت در منطقه ۱۶ واقع شده، به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد، تأکید کرد: ۴ محور فداییان اسلام، شهید رجایی، دشت آزادگان و شهید دستواره، از پر حادثه ترین معابر منطقه ۱۶ محسوب می شوند و این در شرایطی است که با اتخاذ و اجرای تدابیر و تمهیدات لازم، تلفات ترافیکی منطقه از ۱۷ نفر در نیمه نخست سال ۹۴ با ۵۹ درصد کاهش به ۷ نفر در نیمه نخست سال ۹۵ کاهش پیدا کرده و منطقه ۱۶ از نظر کاهش تلفات ترافیکی، بعد از منطقه ۱۸ رتبه دوم را بین ۲۲ منطقه تهران کسب کرده است.

معاون شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که شهر و معابر شهری برای تردد تمام شهروندان از جمله نابینایان، جانبازان و معلولان و آن دسته از شهروندانی که از ویلچر استفاده می کنند، ساخته شده و همه شهروندان باید بتوانند از شهر و فضاهای شهری استفاده کنند، اظهار کرد: معاونت های حمل و نقل و ترافیک هر یک از مناطق، علاوه بر نیروهای تخصصی موجود، باید یک فرد نابینا، یک فرد معلول که از ویلچر استفاده می کند و یک معمار زُبده داشته باشند تا به صورت ملموس، بتوانند مسائل شهروندانی که دارای مشکلات جسمی – حرکتی هستند را درک کرده و محدودیت ها و موانع پیشِ روی این شهروندان را در طراحی و اجرای پروژه های ترافیکی مورد توجه قرار داده و نسبت به بر طرف کردن آنها اقدام کند.

حسینی با بیان این که باید خودمان را جای افراد نابینا و معلول و شهروندان دارای مشکل جسمی – حرکتی بگذاریم و فراموش نکنیم در این شهر شلوغ، افراد سالم نیز به خوبی از پَسِ انجام کارهای خود بر نمی آیند تا برسد به افرادی که نابینا هستند یا به دلیل معلولیت مجبورند از ویلچر استفاده کنند، تصریح کرد: موضوع جلوگیری از پارک خودروی افراد سالم در جای پارک ویژه خودروی معلولان مورد ویژه توجه قرار می گیرد و با رانندگان متخلفی که نسبت به اِشغال فضای پارک این افراد می کنند، برخورد می شود.



وی د پایان سخنان خود با تأکید بر این که مهم ترین اولویت مأموریتی ما در مناطق، کاهش تلفات ترافیکی است و اعتقاد داریم هیچ خدمتی بالاتر و هیچ وظیفه ای مهم تر از این نیست که بتوانیم تصادفات رانندگی و کشته های ناشی از آن را به حداقل میزان ممکن کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: به این منظور، باید مشخص کنیم وظیفه هر بخش در کاهش تلفات ترافیکی چیست و تمرکزمان را در سال جاری و سال آینده بر کاهش محسوس مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی قرار دهیم.

تمرکز بر موبایل؛ تهدید جدی عابران پیاده

وحید نوروزی، معاون امور مناطق سازمان حمل و نقل و ترافیک نیز در این جلسه با اشاره به این که امروز نابینایی به انسان های سالم هم تسری پیدا کرده، گفت: بسیاری از عابران پیاده درحالی از طول معابر و عرض خیابان ها رد می شوند که تمام تمرکز آنها بر روی موبایلشان است و اصلاً توجهی به فضای پیرامونی خود و مخاطراتی که آنها را تهدید می کند، ندارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۶ نیز با ارائه گزارشی از وضعیت این منطقه جنوبی تهران گفت: منطقه ۱۶ با ۱۶ و نیم کیلومتر مربع وسعت، ۲۸۷ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده و دارای ۶ ناحیه و ۹ محله است و معابر بزرگراهی آن ۹ کیلومتر و معابر شریانی درجه یک و درجه دو آن نیز ۳۶ کیلومتر است.

مجید سلمانی با تأکید بر این که پارک آموزش ترافیک منطقه ۱۶ آماده بهره برداری شده، خاطرنشان کرد: در سال گذشته و نیمه نخست سال جاری، ۴۳ طرح ترافیکی در این منطقه مورد مطالعه قرار گرفته، ضمن این که احداث پل کابلی متروی جوادیه و پل کابلی قوسی جوادیه از جمله پروژه های ترافیکی در دست ساخت این منطقه است.