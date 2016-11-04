پدرام شریفی به نمایش «ماه در آب» پیوست/ بازی در تئاتر محمد یعقوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی تئاتر باران مدتی است که پیش‌تولید نمایش «ماه در آب» به نویسندگی و کارگردانی محمد یعقوبی را آغاز کرده و به تازگی پدرام شریفی هم به این گروه پیوسته است تا اولین همکاری خود را با محمد یعقوبی در این نمایش تجربه کند.

بازیگران این نمایش(به ترتیب ورود) عبارتند از: آیدا کیخایی، ناهید مسلمی، مهدی کوشکی، فهیمه امن زاده، پدرام شریفی و علی سرابی. این نمایش با صدای مارال بنی آدم و بازی دو بازیگر کودک باران وقارکاشانی و آهو شاهسون از ۲۳ آبان در تئاتر باران روی صحنه می‌رود.

نمایش «ماه در آب» به نویسندگی و کارگردانی محمد یعقوبی که ۱۰ سال قبل در مجموعه تئاتر شهر اجرای عمومی شد درباره زنی به نام آی سودا و از زبان شخصی به نام باران است که ماجراهایی از گذشته یک زندگی را روایت می کند.

نمایش «ماه در آب» در زمان اولین اجرای خود جایزه بهترین بازیگری زن را برای ناهید مسلمی از جشن انجمن بازیگران خانه تئاتر به همراه آورد و متن این نمایشنامه هم کاندیدای دریافت جایزه از کانون ملی منتقدان شده بود.

«ماه در آب» از ۲۳ آبان هر روز جز شنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ در تئاتر باران روی صحنه می‌رود.