به گزارش خبرنگار مهر، سید اسکندر صیدایی ظهر جمعه در جمع کارشناسان سرشماری شهرستان نهاوند گفت: تا ساعت ۵ صبح امروز جمعه طبق آمار دریافتی از مرکز آمار کشور ۴۷.۱ درصد از جمعیت استان همدان سرشماری شده‌اند.

وی بابیان اینکه تاکنون ۲۸۲ هزار و ۲۰۰ خانوار استان همدان سرشماری شده‌اند، گفت: خوشبختانه میزان آمار سرشماری شده استان همدان بالاتر از متوسط کشوری است.

معاون برنامه‌ریزی و بودجه استانداری همدان ادامه داد: تاکنون در استان همدان ۱۵ هزار خانوار در زمان انجام سرشماری غایب بوده اند که با توجه به مراحل سه‌گانه تلفنی، ورود به سامانه و مراجعه مجدد مأمورین سعی بر کاهش این آمار داریم.

وی بابیان اینکه در شهرستان نهاوند ۱۹ هزار خانوار در سرشماری شرکت کرده اند، گفت: این آمار ۷۸ هزار نفر از جمعیت شهرستان نهاوند را شامل می‌شود.

صیدایی با اشاره به اینکه ۴۲ درصد جمعیت شهرستان نهاوند در سرشماری شرکت کرده اند، گفت: از ۱۳ هزار و ۲۰۰ خانوار ثبت‌شده اینترنتی شهرستان نهاوند در سرشماری تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ خانوار کد آماری خود را تحویل مأمورین سرشماری داده‌اند.

وی بابیان اینکه تاکنون یک هزار و ۳۹۷ خانوار نهاوندی در زمان سرشماری غایب بوده‌اند، گفت: با توجه به دستور عمل کلی، اقدامات سه‌گانه در نهاوند نیز انجام می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و بودجه استانداری همدان با اشاره به اینکه در استان همدان یک هزار و ۲۰۰ نفر کار سرشماری را انجام می‌دهند، گفت: از این تعداد ۷۰۰ نفر مأمور سرشماری، ۱۰۰ نفر کارشناس فنی و مابقی نیز در امورات دیگر فعالیت دارند.

صیدایی بابیان اینکه کل کشور ۲ روز از زمان‌بندی سرشماری عقب است، اظهار داشت: سرعت، دقت و صحت در اطلاعات مدنظر است که در استان همدان این روند با توجه به تلاش مأمورین و عوامل سرشماری رو به رشد است و همدان در کشور رتبه نخست سرشماری حضوری را دارد.

وی بابیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن هیچ ارتباطی با مالیات و یارانه پرداختی ندارد، گفت: اطلاعات مرکز آمار کشور محرمانه است.

معاون برنامه‌وبودجه استانداری همدان در پایان این جلسه به همراه فرماندار، مسئول فنی ستاد سرشماری نهاوند، بخشداران و معاون فرماندار نهاوند ضمن بازدید از ستاد سرشمار شهرستان نهاوند از ۴ منطقه سرشماری شهری و روستایی به‌صورت سرزده بازدید و روند اجرای کار مأمورین را بررسی کرد.