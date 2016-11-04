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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

همزمان با آغاز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات؛

درهای مصلی به روی علاقه‌مندان به رسانه‌ها گشوده شد

درهای مصلی به روی علاقه‌مندان به رسانه‌ها گشوده شد

درهای ورودی مصلی که از ساعت اولیه صبح امروز برای غرفه‌داران حاضر در نمایشگاه مطبوعات باز شده بود، از دقایقی پیش به روی عموم علاقه‌مندان به رسانه‌ها گشوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از ساعت ۱۳ امروز و با گشوده شدن درهای ورودی شبستان به روی عموم مردم، فعالیت خود را در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) در تهران آغاز کرد.

تا زمان مخابره این گزارش، کار آماده‌سازی بسیاری از غرفه‌های واقع در دو طبقه شبستان به اتمام رسیده و رسانه‌ها آماده پذیرایی از مخاطبانشان هستند؛ با این وجود غرفه‌هایی وجود دارد که عملیات تجهیز و آماده‌سازی آنها کماکان ادامه دارد.

همچنین در حالی که گفته می‌شد سرویس اینترنت نمایشگاه از ابتدای روز جاری برای غرفه‌داران فراهم خواهد بود، تاکنون تنها بخشی از فضای نمایشگاه مطبوعات در مصلی، زیر پوشش اینترنت رفته است و برخی از رسانه‌ها کماکان در انتظار برقراری اتصال به این سرویس هستند.

یادآوری می‌شود بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با حضور حدود ۹۰۰ رسانه در قریب به ۶۵۰ غرفه در مصلی تهران برپا شده است؛ این نمایشگاه تا جمعه هفته آینده (۲۱ آبان) همه روزه از ساعت ۹ الی ۲۰:۳۰ آماده پذیرایی از مردم خواهد بود.

کد مطلب 3814907

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