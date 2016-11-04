دشمنان به دنبال ترویج باستان گرایی در مقابل اسلام گرایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با بیان اینکه باید مراقب فعالیت های فرهنگی دشمنان باشیم تاکید کرد: ظاهر فرهنگی شهر بسیار مشخص است که شاهد برخی از پوشش ها هستیم و از طرفی دیگر شهرها و خیابانها نیز نمادی از هویت اسلامی ندارند.

وی ادامه داد: شهرسازی جامعه و منازل مردم یک نوع فرهنگ عمومی است که دشمنان آن را هدف قرار داده اند و ما سنگ و آجر را بدون هدف بر روی هم قرار می دهیم تا یک بنا شود.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: یک حرکت فرهنگی دسگر مردم نیکوکاری، اخلاص و احسان است که عمق ناپیدای فرهنگ عمومی جامعه است.

نماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه دشمنان از راه های مختلف به سمت فرهنگ ما حرکت کرده اند، گفت: قومیت گرایی و افراطی گری از برنامه های دشمنان است که در این مسیر به دنبال ترویج باستان گرایی در مقابل اسلام گرایی هستند.

وی افزود: این موضوع با توجه به داشته های استان فارس باید بیش از گذشته مد نظر باشد نباید اجازه داد اینگونه تفرقه ها در جامعه وجود داشته باشد به خصوص اینکه اینان از طریق شبکه های مجازی وارد شده اند.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رای اعتماد مجلس به وزرای دولت، گفت: این همدلی و اتحاد میان دولت و مجلس جای تقدیر دارد که اجازه ندادند دودستگی در کشور ایجاد شود.

وی یادآور شد: چه اشکالی دارد اگر کسی حضور و یا نقشی در فتنه داشته اعلام کند که اشتباه کرد و به راه درست بازگشته است.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: این شجاعت باید مورد تقدیر و اعتماد قرار گیرد زیرا اگر قرار است در جامعه دو دستگی باشد باید انقلاب و ضد انقلاب مطرح باشد و در این راستا جناح های مختلف هم باید دقت کنند.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه مشکل امروز جامعه اشتغال است، گفت: جوانان جامعه افسرده هستند اما مشکل آنها با ولنگاری فرهنگی از بین نمی رود بلکه موضوع اصلی اشتغال است.

وی افزود: رفع مشکل بیکاری به تنهایی با حضور دولت برطرف نمی شود بلکه ثروتمندان جامعه و ایرانیان خارج از کشور هم باید حضور داشته باشند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: دولت نیز باید به طور واقعی برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کند و اجازه سنگ اندازی در این مسیر را به کسی ندهد.

نماینده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اربعین، گفت: بزرگترین راهپیمایی و تجمع آزادی خواهان جهان در اربعین است که نه تنها شیعه و سنی بلکه مسیحی و کلیمی نیز حضور دارند.

وی تاکید کرد: اربعین یک جریان است که از شهادت امام حسین(ع) آغاز و تا ظهور امام زمان(عج) ادامه دارد.

آیت الله ایمانی ادامه داد: اربعین نماد مبارزه با استکبار، نفاق و کفر بوده و امروز هم این مهم مشاهده می شود.