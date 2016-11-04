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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

رئیس کل دادگستری استان مرکزی:

شعبه قضایی تخصصی حوزه محیط زیست در استان مرکزی دایر می‌شود

شعبه قضایی تخصصی حوزه محیط زیست در استان مرکزی دایر می‌شود

اراک- رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: شعبه قضایی تخصصی حوزه محیط زیست، با بهره گیری از قضات کار آزموده در این زمینه، در استان مرکزی دایر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان مرکزی، قاسم عبداللهی اظهار داشت: براساس اصل۵۰ قانون، اساسی ایجاد آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است و باید توجه ویژه به این مهم در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.

وی بیان کرد: به منظور دقت و سرعت رسیدگی به پرونده های زیست محیطی شامل آلودگی منابع پایه آب، خاک، هوا، رسیدگی موثر به تخلف در حوزه شکار و صید غیرمجاز، تخریب زیستگاهی، حمل سلاح و مهمات غیرمجاز شکارچیان، باید شعبه ویژه ای دایر باشد که قضات آن به طور کامل بر این امور اشراف داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان ساخت: پایش شبانه روزی مناطق حفاظت شده، منابع و واحدهای تولیدی و خدماتی و برخورد قاطع با تخلفات عرصه های زیست محیطی، از مسایل مهم استان مرکزی است که با مشکلات جدی زیست محیطی دست و پنجه نرم می کند.

کد مطلب 3814912

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