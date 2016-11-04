به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان مرکزی، قاسم عبداللهی اظهار داشت: براساس اصل۵۰ قانون، اساسی ایجاد آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است و باید توجه ویژه به این مهم در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.

وی بیان کرد: به منظور دقت و سرعت رسیدگی به پرونده های زیست محیطی شامل آلودگی منابع پایه آب، خاک، هوا، رسیدگی موثر به تخلف در حوزه شکار و صید غیرمجاز، تخریب زیستگاهی، حمل سلاح و مهمات غیرمجاز شکارچیان، باید شعبه ویژه ای دایر باشد که قضات آن به طور کامل بر این امور اشراف داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان ساخت: پایش شبانه روزی مناطق حفاظت شده، منابع و واحدهای تولیدی و خدماتی و برخورد قاطع با تخلفات عرصه های زیست محیطی، از مسایل مهم استان مرکزی است که با مشکلات جدی زیست محیطی دست و پنجه نرم می کند.