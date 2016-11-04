به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدیان در سخنان قبل از خطبه های نماز جمعه شهر زنجان، با بیان اینکه مراسم پیاده روی اربعین باید به صورت کاملا مردمی برگزار شود و مقام معظم رهبری تاکید ویژه دارند، افزود: اصل مساله زیارت به خاطر حواشی این سفر نباید از یاد برود و گم شود و احوال دیگران را در این سفر مراعات کنیم و پیر و جوان را در این سفر کمک کنیم.

وی با بیان اینکه چند سال است که یک رستاخیز بزرگی فراهم شده و ملت برای عرض ارادت به امام حسین مراسم با شکوهی را در اربعین حسینی به راه می اندازند، ادامه داد: پیاده روی اربعین مردمی انجام می شود و تایید رهبری نیز بر مردمی اجرا شدن آن است و بری ارگان ها برای بهتر انجام شدن آن همکاری می کنند.

سعیدیان افزود: اربعین تثبیت خواری و ذلت دشمنان دین است، گفت: اربعین روز اضمحلال باطل و پیروزی مطلق حق است.

رابط منطقه ۲ ستاد اربعین گفت: برخی فکر می کنند که امام حسین در این جنگ شکست ظاهری خورده است که با اطمینان می شود گفت که این ممکن نیست انسان زمانی شکست می خورد که به هدفش نرسیده باشد که وقتی در واقع عاشورا این بررسی میشود متوجه می شویم که امام حسین به هدفش که زنده نگهداشتن اسلام راستین و احکام الهی است رسیده است.

سعیدیان با بیان اینکه باید اصل مساله اربعین رعایت شود و مسائل اخلاقی در این سفر مدنظر قرار گرفته شود، گفت: گاهی بر افراد به گونه ای لباس می پوشند که در شأن یک شیعه نیست و باید مسائل اخلاقی در این سفر به بهترین وجه ممکن رعایت شود.

وی ادامه داد: در بحث تغذیه و غذا دادان وغذا گرفتن ها در طول مسیر اگر برخی از مسائل رعایت شود اثر خوبی خواهد داشت و گاهی برخی موارد برخی افراد خیال میکنند که به پیک نیک آمده اند و همین امر باعث می شود از برکات این سفر برخوردار نشوند .

سعیدیان لزوم توجه ویژه به مسائل فرهنگی در برنامه پیاده روی اربیعن را مورد تاکید قرار داد و افزود: در طول این مسایل نباید مسایل قومی مطرح شود و به طور کلی هر مساله ای که باعث نفاق بین زائرین اربعین می شود را باید کنار بگذاریم چرا که علاوه بر شیعیان، از ادیان دیگر به سبب ارادتی که به این امام معصوم دارند به زیارت این امام می آید و هر گونه نقاق باعث میشود که این مراسم به بهترین وجه خود ایجاد نشود.

وی گفت: ظاهر اربعین باید با قرآن مانوس شود و زائرین باید در طول این سفر از برکات قرآن بیشترین استفاده را ببرند مگر نه اینکه سر سیدالشهدا بر روی نیزه قرآن تلاوت کرده است.

سعیدیان با بیان اینکه زائرین باید با رعایت تمام اخلاقی و فرهنگی از برکات این سفر استفاده کنند، افزود: زائرین در این سفر باید بهداشت را به خوبی رعایت کنند تا در آینده به مشکلاتی در این زمینه دچار نشوند.