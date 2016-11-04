اربعین فرصتی برای شناساندن جلوه رحمانی اسلام ناب محمدی(ص) است

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی، در گفتگو با خبرنگار مهر همزمان با همایش تجمع زائران اربعین حسینی، ضمن بیان اینکه سنت حسنه گرامیداشت اربعین حسینی (ع) نمادی از انسجام بین شیعیان جهان است، بیان داشت: حضور در این اجتماع عظیم ومیلیونی اهمیتی بالا دارد و سال ها است که ملت ها به صورت گسترده و با شکوه در آن حضوری فعال دارند تا از این طریق، عشق و ارادت خود را به اهل بیت محمد وآل محمد(ص) نشان دهند و گرد یاس و ناامیدی را بر چهره دشمنان اسلام بپاشند.

وی افزود: حضور اهل تسنن و شیعیان در کنار یکدیگر در پیاده‌روی اربعین نشان دهنده اثر عمیق فرهنگ عاشورا و احساس نیاز همه افراد به این فرهنگ است که باید در تبیین این فرهنگ غنی اهتمام داشته باشیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با اشاره به اجتماع کم نظیر پیاده روی اربعین حسینی در سال گذشته، گفت: تجمع شیعیان برای حضور در این آئین معنوی، وحدت آفرین و از فرقه گرایی و نفوذ دشمنان اسلام ممانعت می کند لذا امیدواریم این گردهمایی بزرگ در سال جاری با شکوه بیشتری برگزار شود.

زاهدی با تاکید بر اینکه حضور مسلمانان در مراسم اربعین حسینی سال به سال پرشورتر می شود و این امر به برکت قیام عاشورا و خون امام حسین (ع) و یاران باوفایش است، بیان داشت: باید از فرصت اربعین حسینی برای وحدت بین ملت ها استفاده کرد و از ظرفیت موجود برای معرفی اسلام ناب محمدی(ص) به همگان بهره برد.

وی افزود: این جمعیت ده ها میلیونی برای امام حسین(ع) در حالی شکل می گیرد که دنیا نظیر آن ندیده است و در این برهه زمانی که دشمنان اسلام در ذلت بار ترین وضعیت خود در منطقه هستند و مسلمانان خاور میانه دست رد بر سینه همه آنها کوبیده اند، اربعین حسینی نمادی از اتمام کار داعش و پیچیده شدن طومار آن غده سرطانی و دست پرورده اسرائیل و آمریکا محسوب می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان با بیان اینکه اربعین حسینی را نماد تجلی عشق الله است، گفت: در اربعین حسینی جلوه ای ناب از معجزه الهی نقش می بندد به طوری که میلیون ها زائر برای زیارت بارگاه مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) به حرکت در آیند لیکن در ایام اربعین حسینی همه باهم همدل شده و آستین همت بالا زدند و حقیقتا معجزه امام حسین(ع) در اربعین حسینی تجلی یافت.

زاهدی درباره برگزاری همایش اربعین حسینی در استان سمنان همزمان با ایران اسلامی نیز، توضیح داد: این همایش به همت تبلیغات اسلامی و با هدف اجرای نمادین آئین بدرقه زائران اباعبدالله(ع)، سخنرانی مذهبی، مداحی و در مجموع به وجود آوردن فضای معنوی ورود به اربعین حسینی در سه شهر سمنان، شاهرود و مهدیشهر انجام گرفت که با حضور پرشور مردم متدین و خداجوی دیار قومس همراه شد.

گردهمایی بزرگ اربعین استان سمنان در سه شهرستان شاهرود، سمنان و مهدیشهر از ساعت ۱۰صبح آغاز و با برگزاری نماز جمعه به پایان رسید.