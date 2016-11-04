مصوبات فرهنگی ضمانت اجرایی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلی قدس برگزار شد، به راهپیمایی ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: به شهادت رساندن دانش آموزان و تبعید امام خمینی(ره) و همچنین تسخیر لانه جاسوسی از وقایعی است که در این روز رخ داد و البته واقعه اول و دوم ضربه آمریکا به ملت ایران بود اما تسخیر لانه جاسوسی ضربه محکم ملت ایران بر پیکره آمریکا بود که منجر به شکسته شدن هیمنه این کشور شد.

وی در ادامه به اسناد جمع‌آوری و بازسازی شده از سفارت آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: اسناد جمع‌آوری شده شامل ۷۰ جلد کتاب شده است و رهبر معظم انقلاب حق دارند بگوید چرا آنچه از اسناد لانه جاسوسی جمع‌آوری شده در کتاب‌های درسی نیامده است و دانش آموزان از آن بی‌اطلاع هستند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور در ادامه گفت: آمریکا ضربات زیادی را به ملت ایران وارد کرده است که کودتای ۲۸ مرداد، ایجاد ساواک برای گسترش خفقان در کشور، حمایت از گروه‌های تروریستی در دوران انقلاب، راه‌اندازی جنگ تحمیلی، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران و تهاجم و شبیخون فرهنگی از جمله اقدامات خصمانه این کشور است.

وی همچنین تهاجم آمریکا از طریق شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای، حضور نظامی در سوریه، عراق، افغانستان، حمایت از عربستان سعودی در جنگ علیه یمن و حمایت از رژیم صهیونیستی را از دیگر مسائلی عنوان کرد که در کارنامه ننگین آمریکا وجود دارد.

شعار مرگ بر آمریکا ادامه دارد

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه افزود: آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی تاکنون به ۵۰ کشور حمله نظامی داشته، در ۵۳ کشور کودتای نظامی انجام داده و ۲۰ کشور را نیز تحریم کرده است.

وی به سخنان نامزدهای انتخابات آمریکا اشاره کرد و ادامه داد: آنچه از زبان نامزدهای انتخاباتی این کشور شنیده می‌شود حاکی از عمق مشکلات سیاسی، اجتماعی و قضایی در این کشور است و ما امیدواریم روزی شاهد فروپاشی آمریکا باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آنچه جای تعجب دارد این است که برخی مطرح می‌کنند شعار «مرگ بر آمریکا» از روی لجاجت و تعصب است در حالی که شعار مرگ بر آمریکا که در راهپیمایی‌ها مطرح می‌شود به معنای مرگ بر زیاده‌خواهی، جاه‌طلبی، ظلم و مرگ بر دخالت‌های بیجای آن‌ها است.

وی با بیان اینکه برخی مطرح می‌کنند که ارتباط با آمریکا حلال مشکلات است ابراز داشت: آقای ظریف کیفرخواستی علیه آمریکا دادند آیا پاسخ داده شد و ما همان‌طور که امام راحل و رهبر معظم انقلاب فرمودند تا آمریکا آدم نشود این شعار و این حالت در ملت ما وجود دارد.

بودجه لازم برای فرهنگ عمومی اختصاص داده شود

آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت روز ۱۴ آبان ماه که روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است، گفت: فرهنگ زیربنای جامعه و فرهنگ سالم باعث رشد جامعه می‌شود و مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از رهگذر فرهنگ شکل می‌گیرد.

وی تأکید کرد: انتظار ما از مسئولان این است که بودجه لازم برای فرهنگ عمومی اختصاص داده شود و مصوبات فرهنگی ضمانت اجرایی پیدا کند که متأسفانه این‌گونه نیست.

امام جمعه قم به هفتم صفر و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت رقیه(س) هم اشاره کرد و گفت: مردم پای پیاده و پای برهنه به زیارت امام حسین(ع) می‌روند و امیدواریم که امسال مراسم اربعین در اوج امنیت و پرشورتر از سال‌های قبل برگزار شود.

وی همچنین به پیشروی ارتش عراق در عملیات موصل و ورود به این شهر و همچنین به پیروزی‌های ارتش سوریه در حلب هم اشاره و ابراز امیدواری کرد که روزی شاهد وجود تکفیرها و داعشی‌ها نباشیم.

آیت الله حسینی بوشهری در پایان انتخابات لبنان و انتخاب رئیس جمهور این کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت: در لبنان فردی رئیس جمهور شده است که شریک حزب الله است و امیدواریم مقاومت ادامه پیدا کند.