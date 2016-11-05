دانشکده های فنی ملزم به ارایه گزارش اقتصاد مقاومتی شدند

به گزارش خبرنگارمهر، در ابلاغیه رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای به آموزشکده و دانشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای آمده است: در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن برنامه های ابلاغی از سوی وزارت علوم و از آنجائیکه توسعه مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی در این عرصه مهم یکی از وظایف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور است، لازم است در قالب کانون های دانشجویی و اتاق فکر اساتید زمینه مشارکت اساتید و دانشجویان در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

برهمین اساس برنامه هایی به ترتیب ذیل توصیه می شود:

زمینه سازی برای ایجاد کانون های دانشجویی و اتاق فکر اساتید با موضوع اقتصاد مقاومتی به منظور تراوش ایده های خلاق و مولد قابل طراحی و اجرا در عرصه های کارآفرینی، تولید در دانشگاه فنی و حرفه ای.

تبیین برنامه های ابلاغی از سوی وزارت علوم در امر اقتصاد مقاومتی برای اساتید و دانشجویان و اخذ دیدگاه ها و پیشنهاد های آنان.

برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی با موضوع اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از دیدگاه های صاحب نظران، کارآفرینان و ایده پردازان برتر.

ایجاد بخش اقتصاد مقاومتی در سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی و زمینه سازی برای اخذ پیشنهاد ها و دیدگاه ها به صورت مجازی.

انعکاس دستاوردهای علمی و تولیدی از اساتید و دانشجویان دانشگاه با ایجاد نمایشگاه های حقیقی و مجازی، حضور فعال در کمیته های اقتصاد مقاومتی استانی.

اطلاع رسانی اقدامات و فعالیت های مرتبط با بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای موجود در سطح شهرستان و استان مربوطه.

ایجاد بازارهای مجازی و عرضه تولیدات دانشگاه به نحو شایسته.

زمینه سازی برای بازدید دوره ای اساتید و دانشجویان از بخش های صنعتی و حرفه ای با هدف ارتباطات هرچه بیشتر دانشگاه و ایجاد تعاملات دوسویه.

براساس این گزاش، مسعود شفیعی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از دانشکده و آموزشکده های این دانشگاه خواست که هر سه ماهه یک بار گزارش فعالیت های خود را در عرصه اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه ارسال کنند.