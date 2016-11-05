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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

دانشکده های فنی ملزم به ارایه گزارش اقتصاد مقاومتی شدند

دانشکده های فنی ملزم به ارایه گزارش اقتصاد مقاومتی شدند

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از دانشکده و آموزشکده های این دانشگاه خواست که هر سه ماهه یک بار گزارش فعالیت های خود را در عرصه اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه کارگروه اقتصاد مقاومتی ارسال کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، در ابلاغیه رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای به آموزشکده و دانشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای آمده  است: در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن برنامه های ابلاغی از سوی وزارت علوم و از آنجائیکه توسعه مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی در این عرصه مهم یکی از وظایف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور است، لازم است در قالب کانون های دانشجویی و اتاق فکر اساتید زمینه مشارکت اساتید و دانشجویان در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

برهمین اساس برنامه هایی به ترتیب ذیل توصیه می شود:

زمینه سازی برای ایجاد کانون های دانشجویی و اتاق فکر اساتید با موضوع اقتصاد مقاومتی به منظور تراوش ایده های خلاق و مولد قابل طراحی و اجرا در عرصه های کارآفرینی، تولید در دانشگاه فنی و حرفه ای.

تبیین برنامه های ابلاغی از سوی وزارت علوم در امر اقتصاد مقاومتی برای اساتید و دانشجویان و اخذ دیدگاه ها و پیشنهاد های آنان.

برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی با موضوع اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از دیدگاه های صاحب نظران، کارآفرینان و ایده پردازان برتر.

ایجاد بخش اقتصاد مقاومتی در سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی و زمینه سازی برای اخذ پیشنهاد ها و دیدگاه ها به صورت مجازی.

انعکاس دستاوردهای علمی و تولیدی از اساتید و دانشجویان دانشگاه با ایجاد نمایشگاه های حقیقی و مجازی، حضور فعال در کمیته های اقتصاد مقاومتی استانی.

اطلاع رسانی اقدامات و فعالیت های مرتبط با بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای موجود در سطح شهرستان و استان مربوطه.

ایجاد بازارهای مجازی و عرضه تولیدات دانشگاه به نحو شایسته.

زمینه سازی برای بازدید دوره ای اساتید و دانشجویان از بخش های صنعتی و حرفه ای با هدف ارتباطات هرچه بیشتر دانشگاه و ایجاد تعاملات دوسویه.

براساس این گزاش، مسعود شفیعی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از دانشکده و آموزشکده های این دانشگاه خواست که هر سه ماهه یک بار گزارش فعالیت های خود را در عرصه اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه ارسال کنند.

کد مطلب 3814924
زهرا سیفی

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