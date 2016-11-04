لزوم تدبیر ویژه برای میزبانی خوزستان در مسابقات بین المللی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سیاهپور عصر امروز جمعه در جریان سفر به خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و به ویژه ۲۴ شهید ورزشکار این استان اظهار کرد: انتظار می رود که ورزش و جوانان خوزستان برای میزبانی مسابقات بین المللی جام فجر (وزنه برداری) تدابیر ویژه ای داشته باشند.

وی در ارتباط با قرادادهای ورزشکاران گفت: بهترین راه حلی که در چارچوب قانونی برای عقد و عقود تعیین شده یک قرارداد ثابت است. همیشه اختلافی در بحث تکالیف بر عهده طرفین گذاشته شده و غیره وجود داشته باشد ولی قرارداد ثابت این مشکلات را برطرف می کند.

دبیر فدراسیون وزنه برداری تصریح کرد: باید قوانین و مقررات را در قالب چارچوب مانند سایر فدراسیون ها رعایت کنیم و حتی قوانین سایر فدراسیون ها را نیز در زمینه قراردادها جمع آوری کرده و در حال بررسی آنها هستیم.

سیاهپور در پایان گفت: در بحث قرارداد یک تعهد نسبت به ورزشکار داریم و یک تضمین ورزشکار برای فدراسیون که قوانین باعث تحقق هر دو می شوند.