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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۳۶

دبیر فدراسیون وزنه برداری:

لزوم تدبیر ویژه برای میزبانی خوزستان در مسابقات بین المللی فجر

لزوم تدبیر ویژه برای میزبانی خوزستان در مسابقات بین المللی فجر

اهواز ـ دبیر فدراسیون وزنه برداری گفت: انتظار می رود که اداره کل ورزش و جوانان خوزستان برای میزبانی مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر تدابیر ویژه ای داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سیاهپور عصر امروز جمعه در جریان سفر به خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و به ویژه ۲۴ شهید ورزشکار این استان اظهار کرد: انتظار می رود که ورزش و جوانان خوزستان برای میزبانی مسابقات بین المللی جام فجر (وزنه برداری) تدابیر ویژه ای داشته باشند.

وی در ارتباط با قرادادهای ورزشکاران گفت: بهترین راه حلی که در چارچوب قانونی برای عقد و عقود تعیین شده یک قرارداد ثابت است. همیشه اختلافی در بحث تکالیف بر عهده طرفین گذاشته شده و غیره وجود داشته باشد ولی قرارداد ثابت این مشکلات را برطرف می کند.

دبیر فدراسیون وزنه برداری تصریح کرد: باید قوانین و مقررات را در قالب چارچوب مانند سایر فدراسیون ها رعایت کنیم و حتی قوانین سایر فدراسیون ها را نیز در زمینه قراردادها جمع آوری کرده و در حال بررسی آنها هستیم.

سیاهپور در پایان گفت: در بحث قرارداد یک تعهد نسبت به ورزشکار داریم و یک تضمین ورزشکار برای فدراسیون که قوانین باعث تحقق هر دو می شوند.

کد مطلب 3814926

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