به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه عروسک های ۶ نمایش زهرا صبری فردا ۱۵ آبان (۵ نوامبر) در شهر تولوسا اسپانیا با حضور این هنرمند تئاتر و علیرضا اسماعیلی رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا، مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی، اولاتز پیون شهردار شهر تولوسا، مهرداد رایانی مخصوص مدیر امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی به نمایش در می آیند.

در این نمایشگاه که قرار است به مدت ۶ ماه در معرض دید عموم قرار داشته باشد عروسک های هشت لحظه، طوطی پر، زمین و چرخ، خانه برنارد آلبا، تا یک بشمار و ننه دلاور به کارگردانی زهرا صبری کارگردان تئاتر کشورمان قرار می گیرند.

روز گذشته هنرمندان و مسئولان تئاتر کشور که به اسپانیا سفر کرده اند با شهردار شهر تولوسا ملاقات کردند.

در این ملاقات ایلیا اورتیز مدیر یونیمای جهانی، علیرضا اسماعیلی رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا، زهرا صبری، مهرداد رایانی مخصوص و تعدادی از اعضای گروه تئاتر «یاس تمام» نیز حضور داشتند.

شهردار این شهر از برپایی نمایشگاه عروسک های ایرانی استقبال و ابراز تمایل کرد که این برنامه در آینده ادامه پیدا کند.

مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی نیز ضمن قدردانی از این افراد و که این ارتباط فرهنگی را بوجود آوردند برای گروه آرزوی توفیق کرد.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی شهر تولوسا برخی از ویژگی های مشترک فرهنگی اسپانیا و ایران را برشمرده و آرزو کرد که از این پس ارتباطات فرهنگی و هنری دو کشور گسترده تر شود.

رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا نیز آمادگی خود را برای گسترش ارتباطات فرهنگی اعلام کرد.

نمایشگاه عروسک های زهرا صبری با عنوان «یک رویاپرداز از ایران» در ساعت ۹ روز ۱۵ آبان به وقت ایران و با حضور مدیر کل هنرهای نمایشی و شهردار شهر تولوسا افتتاح خواهد شد. زهرا صبری این نمایشگاه را به مادرش کبری عباسی تقدیم کرده است.

در مجموعه برنامه های هیات ایرانی بالغ بر ۱۵ دیدار دیده شده که طی روزهای آینده انجام خواهد شد.