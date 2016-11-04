مواضع شیطانی آمریکا تغییر نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس مرادی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان پاکدشت اظهار داشت:هفتم ماه صفر در تقویم به عنوان روز ولادت امام موسی کاظم (ع) نقل شده است که تاریخ نگاران و مورخان با ادله محکم ثابت کرده اند که این روز، روز شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) است.

امام جمعه موقت پاکدشت افزود: مراسم شهادت امام حسن مجتبی(ع) در قم و شهرهای مذهبی جهان در شب و روز هفتم صفر انجام می شود.

وی با اشاره به رهنمودهای مهم مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان ادامه داد: رهبری با همان گفتار همیشگی و با صلابت خود فرمودند که ما به آمریکا اعتماد و اطمینانی نداریم، زیرا سران آمریکا در گذشته و هم اکنون ثابت کرده اند که عهد شکن هستند.

مرادی اضافه کرد: برخی می گویند اگر بنیانگذار انقلاب امام خمینی(ره) بودند، مواضع شان در مقابل آمریکا تغییر می کرد و اگر کسی این گونه سخن بگوید، نادان است و چشمانش را در مقابل جنایاتی که هر روز آمریکا می آفریند، بسته است.

وی بیان داشت: مسئولین نظام در زمان حیات امام (ره) با ایشان مراودات فراوانی داشته اند و ایشان را به عنوان بت شکن معرفی می کنند، فرمایشات امام (ره) نیز موجود است که ایشان از آمریکا به عنوان شیطان بزرگ یاد کرده و شیطان همیشه شیطان است و مواضعش تغییر نخواهد کرد.

امام جمعه موقت پاکدشت گفت: اگر امام (ره) در قید حیات بودند، همچون شاگرد عزیزشان بر همین موضع پا فشاری می کردند و این افراد بدانند که مقابله با استکبار سخن خداست و امام (ره) مسیر اسلام را طی و رهبری نیز در همین مسیر قدم برمی دارند.

خطیب موقت نماز جمعه پاکدشت در پایان گفت: در این روزها خبرهای خوشی از جبهه مقاومت می آید، ابوبکر بغدادی در حال عقب نشینی است و حتی پشت داعش را هم خالی کرده است.

وی در ادامه افزود: این روند پیروزی در سنگر سوریه و عراق جای بسی شکر دارد و امیدواریم شاهد پیروزی های بیشتری باشیم.

مرادی تأکید کرد: هر دولت و هر ارتشی که به داعش کمک کند، مقابل دین خدا و رسول خدا(ص) ایستاده است و جز نابودی و تباهی چیزی انتظارشان را نمی کشد.