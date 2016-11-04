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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۱

استاندار خوزستان:

آمادگی میزبانی مسابقات وزنه برداری بین المللی فجر را داریم

آمادگی میزبانی مسابقات وزنه برداری بین المللی فجر را داریم

اهواز ـ استاندار خوزستان گفت: آمادگی کامل داریم تا در استان از مسابقات وزنه برداری بین المللی جام فجر میزبانی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در دومین سری از مسابقات استعدادیابی وزنه برداری نونهالان و نوجوانان خوزستان اظهار کرد: خوزستان در ورزش وزنه برداری یکی از نقاطی است که مزین به قهرمانی کشور است.

وی افزود: استان خوزستان و شهرستان مسجدسلیمان رشته وزنه برداری خیلی خوبی دارند و بزرگان بسیاری را نیز در این رشته تربیت کرده اند.

استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم این کار اساسی که از نونهالان شروع شده ادامه پیدا کند و چنین مسابقات استعدادیابی به صورت پایدار برگزار شود.

شریعتی بیان کرد: با انجام کارهای زیربنایی مثل مسابقات استعدادیابی ظرف چند سال آینده وزنه برداری کشور و آسیا و همچنین بخشی از جهان در قبضه خوزستان خواهد بود.

وی در پایان عنوان کرد: انشاالله آمادگی کامل داریم تا ضمن حمایت از ورزشکاران در زمینه برگزاری مسابقات به ویژه مسابقات بین المللی فجر نیز حمایت کرده و میزبان باشیم.

کد مطلب 3814947

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