آمادگی میزبانی مسابقات وزنه برداری بین المللی فجر را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در دومین سری از مسابقات استعدادیابی وزنه برداری نونهالان و نوجوانان خوزستان اظهار کرد: خوزستان در ورزش وزنه برداری یکی از نقاطی است که مزین به قهرمانی کشور است.

وی افزود: استان خوزستان و شهرستان مسجدسلیمان رشته وزنه برداری خیلی خوبی دارند و بزرگان بسیاری را نیز در این رشته تربیت کرده اند.

استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم این کار اساسی که از نونهالان شروع شده ادامه پیدا کند و چنین مسابقات استعدادیابی به صورت پایدار برگزار شود.

شریعتی بیان کرد: با انجام کارهای زیربنایی مثل مسابقات استعدادیابی ظرف چند سال آینده وزنه برداری کشور و آسیا و همچنین بخشی از جهان در قبضه خوزستان خواهد بود.

وی در پایان عنوان کرد: انشاالله آمادگی کامل داریم تا ضمن حمایت از ورزشکاران در زمینه برگزاری مسابقات به ویژه مسابقات بین المللی فجر نیز حمایت کرده و میزبان باشیم.