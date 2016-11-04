نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا عصاره رذالت اخلاقی این کشورند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که با حضور نمازگزاران در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: روز ۱۳ آبان با فریاد مرگ بر آمریکا در سراسر کشور روحیه استکبار ستیزی تقویت و دنیا متوجه شد ایران اسلامی هرگز از مبارزه با آمریکا دست نخواهد کشید.

وی افزود: شعار مرگ بر آمریکا که ملت ما سردادند در واقع نفرین و مخالفت با سیاست های استکباری غرب به سرکردگی آمریکاست که امروز هم در برخی کشورها با مداخله و کشتار مردم بیگناه ادامه دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: مرگ بر آمریکا و ظلم ستیزی ریشه قرآنی دارد و اگر ملت ما در برابر زیاده خواهی استکبار واکنش نشان می دهد ناشی از آموزه های دینی است.

جنایات و سلطه جویی آمریکا پایان ندارد

خطیب جمعه قزوین اظهارداشت: با نگاهی به وقایع کشورهای منطقه مانند سوریه، لبنان، یمن، عراق و افغانستان می توان دریافت که دخالت و سلطه جویی و جنایات آمریکا در کشورها پایانی ندارد و هر روز شاهد کشته شدن بیگناهان زیادی هستیم که تنها با بسیج ملتها می توان مقابل آن ایستاد.

عابدینی اضافه کرد: هر چقدر ظلم و ستم و جنایت آمریکا درکشورها بیشتر می شود ما نیز باید با صدای بلند شعار مرگ بر آمریکا را فریاد بزنیم تا جهانیان متوجه این جنایات بشوند.

اربعین حسینی هر سال باشکوهتر برگزار شود

امام جمعه قزوین به مراسم اربعین حسینی و پیاده روی زائران اشاره کرد و گفت: این مراسم معنوی باید هر سال از نظر تعداد، کیفت برگزاری، نظم و انضباط بهتر از قبل باشد تا این حرکت بزرگ دینی به عنوان نماد اقتدار شیعیان ابرقدرتها را به وحشت بیندازد.

وی بیان کرد: خوشبختانه برنامه های مذهبی و اربعین حسینی در کشور عراق به بسیج عمومی تبدیل شده و قدرت آنها را در مقابله با متجاوزان بیشتر کرده است.

عابدینی اظهارداشت: بسیج مردمی در عراق، لبنان، سوریه، یمن نیز شکل گرفته و یکی از کارهای مهم ما این است که حماسه اربعین را هدایت کنیم تا موجب آزادی قدس شود.

وی بیان کرد: حرکت بعدی مسلمانان جهان پس از آزادی قدس باید نجات حرمین شریفین و مکه و مدینه از دست اشغالگران سعودی باشد.

امام جمعه قزوین گفت: موشک های دفاعی ایران اسلامی مراقب راهپیمایی اربعین هستند و حرکت ملتها را زیر نظر دارند تا هیچ آسیبی به این راهپیمایی عظیم وارد نشود.

وی اظهارداشت: بسیج مردمی باید آماده باشد تا با یک یا حسین دیگر شاهد آزادی قدس عزیز باشیم اما امیدواریم قبل از روشن شدن آتش موشک های ما بسیج مردم این موفقیت را در آزادی قدس از دست صهیونیست ها کسب کند.

نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا عصاره بهترین آنها هستند

خطیب جمعه قزوین با اشاره به تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا نیز گفت: این دو نفر در واقع گزیده بهترین افراد آنها برای تصدی پست ریاست جمهوری هستند و یک نمونه از زنان و یک نمونه از مردانی که ادعای اداره جهان را دارند.

وی گفت: ادبیاتی که این دو نفر نسبت به هم دارند و واقعیتهایی که از هم افشا می کنند نشان می دهد اخلاق و انسانیت هیچ جایی برای سیاستمداران ندارد و این افراد موجب رسوایی آمریکا شده اند.

آیت الله عابدینی اظهارداشت:اگر به ما بگویند بهترین افراد خود را معرفی کنید ما ائمه معصومین(ع)، ابراهیم، موسی، عیسی وپیامبر اکرم(ص) را معرفی می کنیم و در عصر حاضر هم امام راحل، مقام معظم رهبری، علامه طباطبایی، علامه امینی و زاهدان و عالمانی که الگوی انسانیت و اندیشمند هستند برای ما الگو بشمار می روند.

وی گفت: متاسفانه هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا از مخالفت و مقابله با ایران صحبت می کنند و هر دو حامی صهیونیست هستند لذا کسانی که فکر می کنند غرب می تواند الگو باشد باید به این افراد نگاه کنند و از تفکر اشتباه خود پشیمان شوند.

مسئولان در ماههای پایان دوره ریاست جمهوری مردم را رها نکنند

امام جمعه قزوین تصریح کرد: در ماههای پایانی دولت فعلی خیلی از وزرا و مسئولان به فکر فعال کردن امکانات خود برای دوره بعدی هستند و معمولا کارها رها می شود و مردم تنها می مانند لذا از دولتمردان انتظار داریم بیکاری و مشکلات معیشتی مردم را فراموش نکنند.

وی اظهارداشت: از مسئولان استان انتظار داریم با جدیت در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند و بدانند مردم منتظر خدمت رسانی صادقانه هستند.

خطیب جمعه قزوین گفت: مسئولان وعده هایی داده اند که کمتر به نتیجه رسیده و اگر در این ماههای پایانی کارها رها شود آسیب خواهیم دید.

عابدینی اضافه کرد: خوشبختانه به برکت روحیه دینی شاهد تعالی فرهنگ در میان مردم هستیم و نظم و انضباط، اخلاق، ادب و رفتارها در مسیر رشد و شکوفایی و تعالی است و امیدواریم این روند تداوم یابد.

امام جمعه قزوین در خصوص شهادت سلمان فارسی، عمار یاسر نیز مطالبی بیان کرد.