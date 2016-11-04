تشکر ویژه از هلال احمر به خاطر حضور فوری در حوادث

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت در جلسه مدیریت بحران شهرستان زرند ضمن تقدیر از حضور فوری و به موقع هلال احمر در زمان وقوع حوادث، گفت: ازهلال احمر تشکر ویژه دارم که هر جا لازم است، فورا حضور دارد.

وی از خدمات رسانی مناسب مجموعه مدیران استانی به مردم زرند تقدیر کرد و گفت: از اردوگاه و کمپ هلال احمر بازدیدکردم که سرعت عمل و ایجاد آرامش برای مردم، قابل تقدیر بود.



معاون رئیس جمهوری ظهار داشت: نیروهای هلال احمر در کنار سایر دستگاههای امدادی استان، تلاش بسیار خوبی در شهرستان زرند داشته اند.