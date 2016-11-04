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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۴۸

معاون رییس جمهور در جلسه مدیریت بحران شهرستان زرند بیان کرد:

تشکر ویژه از هلال احمر به خاطر حضور فوری در حوادث

تشکر ویژه از هلال احمر به خاطر حضور فوری در حوادث

معاون رییس جمهور در جلسه مدیریت بحران شهرستان زرند از سرعت عمل هلال احمر قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت در جلسه مدیریت بحران شهرستان زرند ضمن تقدیر از حضور فوری و به موقع هلال احمر در زمان وقوع حوادث، گفت: ازهلال احمر تشکر ویژه دارم که هر جا لازم است، فورا حضور دارد.

وی از خدمات رسانی مناسب مجموعه مدیران استانی به مردم زرند تقدیر کرد و گفت: از اردوگاه و کمپ هلال احمر بازدیدکردم که سرعت عمل و ایجاد آرامش برای مردم، قابل تقدیر بود.

معاون رئیس جمهوری ظهار داشت: نیروهای هلال احمر در کنار سایر دستگاههای امدادی استان، تلاش بسیار خوبی در شهرستان زرند داشته اند.

کد مطلب 3814951
نورا حسینی

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