اعلام شرایط استخدام در آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسفندیار چهاربند اظهار داشت: این وزارتخانه به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز ۱۰ هزارنفر، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون، توانمندهای عمومی، تخصصی و مصاحبه استخدامی به صورت پیمانی درمشاغل آموزشی موردنیاز استخدام می کند.

و ی افزود: ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش انجام شده است. در این آزمون ۴۰ درصد از شرکت کننده ها خانم ها و ۶۰ درصد آنان آقایان بودند. چهاربند ادامه داد:آزمون در تاریخ ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی وزارت آوزش و پرورش از جزئیات استخدام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: بعد از برگزاری این دوره از شرکت کننده ها یک مصاحبه عمومی و تخصصی گرفته می شود و بعد از تایید، دانش آموختگان به دانشگاه معرفی خواهند شد. همچنین یک آزمون جامع صلاحیت برای دانشجویان برگزار می شود که در صورت موفقیت آموز بودن میتوانند استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی آموزش و پرورش شوند.