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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

شمار ثبت نام کنندگان سماح در آستانه ۹۰۰ هزار نفر

شمار ثبت نام کنندگان سماح در آستانه ۹۰۰ هزار نفر

معاون سازمان حج و زیارت از ثبت نام بیش از ۸۹۰ هزار نفر در سامانه سماح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حمید محمدی با بیان اینکه همچون گذشته هر چه به ایام اربعین نزدیک تر می شویم، استقبال زائران برای ثبت نام افزایش بیشتری پیدا می کند، گفت: تسهیلاتی فراهم شده تا کسانی که دسترسی به اینترنت ندارند و یا می خواهند روند ثبت نام  و دریافت ویزای آنان با سرعت بیشتری انجام گیرد، با مراجعه مستقیم به دفاتر زیارتی سراسر کشور بدین منظور اقدام نمایند.

وی افزود: حدود ۲۰ درصد از ثبت نام کنندگان سماح برای ارائه مدارک خود به دفاتر خدمات زیارتی اقدام نکرده اند که درخواست ما این است که این عزیزان مراحل ثبت نام خود را در اسرع وقت انجام دهند تا فرآیند دریافت ویزای آنان با سرعت انجام گیرد.

معاون سازمان حج بیان کرد: حتی امروز جمعه نیز دفاتر خدمات زیارتی آماده خدمات رسانی به زائران اربعین هستند.

کد مطلب 3814957
نورا حسینی

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