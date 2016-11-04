به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا غلامی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر امر به معروف و نهی از منکر را مسئله ای واجب شرعی دانست و اظهار داشت: در فرایض دینی ما انجام امر به معروف و نهی از منکر واجب و ترک آن حرام است.

وی بیان داشت: درصورتی که فردی منکر امر به معروف و نهی از منکر شود کافر محسوب می شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه افراد باید معروف و منکر را بشناسند، گفت: افراد باید نسبت به واجبات و محرمات شناسایی کامل داشته باشند.

حجت الاسلام غلامی با تاکید بر اینکه باید به بعضی از افراد در رابطه با اعمال اشتباهشان تذکر داده شود، عنوان کرد: بر همه افراد واجب است به کسانی که در رابطه با اعمالشان دچار اشتباه می شوند تذکر داده شود.

وی بر ضرورت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و گفت: در این راستا همه افراد جامعه در ترویج این واجب شرعی در جامعه مسئولیت دارند.