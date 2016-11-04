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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

معاون تبلیغات اسلامی لرستان تاکید کرد؛

ضرورت ترویج فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه

ضرورت ترویج فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه

خرم آباد - معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان بر ضرورت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا غلامی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر امر به معروف و نهی از منکر را مسئله ای واجب شرعی دانست و اظهار داشت: در فرایض دینی ما انجام امر به معروف و نهی از منکر واجب و ترک آن حرام است.

وی بیان داشت: درصورتی که فردی منکر امر به معروف و نهی از منکر شود کافر محسوب می شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه افراد باید معروف و منکر را بشناسند، گفت: افراد باید نسبت به واجبات و محرمات شناسایی کامل داشته باشند.

حجت الاسلام غلامی با تاکید بر اینکه باید به بعضی از افراد در رابطه با اعمال اشتباهشان تذکر داده شود، عنوان کرد: بر همه افراد واجب است به کسانی که در رابطه با اعمالشان دچار اشتباه می شوند تذکر داده شود.

وی بر ضرورت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و گفت: در این راستا همه افراد جامعه در ترویج این واجب شرعی در جامعه مسئولیت دارند.

کد مطلب 3814963

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