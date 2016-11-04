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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

با صدور پیامی؛

قاسمی درگذشت «منصور پورحیدری» را تسلیت گفت

قاسمی درگذشت «منصور پورحیدری» را تسلیت گفت

متعاقب درگذشت منصور پورحیدری پیشکوست فوتبال ایران، بهرام قاسمی با صدور پیامی درگذشت وی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت منصور پورحیدری پیشکسوت عرصه فوتبال را تسلیت گفت.

در پیام سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه آمده است:

 درگذشت مرحوم  زنده یاد منصور پور حیدری  این اسوه فروتنی، اخلاق و منش پهلوانی در ورزش کشور را به خانواده  محترم و  تمامی بازماندگان ایشان، جامعه ورزشی، بخصوص تمامی اهالی فوتبال و همه مردم ورزش دوست ایران تسلیت عرض می نمایم.  از خداوند بزرگ برای این فقید، مغفرت و برای بازماندگان و همه  دوستان و دوستداران ایشان صبر و اجر مسئلت می نمایم. روحش شاد.

بهرام قاسمی
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه

کد مطلب 3814964
محمد مهدی ملکی

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