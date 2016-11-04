قاسمی درگذشت «منصور پورحیدری» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت منصور پورحیدری پیشکسوت عرصه فوتبال را تسلیت گفت.

در پیام سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه آمده است:

درگذشت مرحوم زنده یاد منصور پور حیدری این اسوه فروتنی، اخلاق و منش پهلوانی در ورزش کشور را به خانواده محترم و تمامی بازماندگان ایشان، جامعه ورزشی، بخصوص تمامی اهالی فوتبال و همه مردم ورزش دوست ایران تسلیت عرض می نمایم. از خداوند بزرگ برای این فقید، مغفرت و برای بازماندگان و همه دوستان و دوستداران ایشان صبر و اجر مسئلت می نمایم. روحش شاد.

بهرام قاسمی

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه