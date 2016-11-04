به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه شهر اراک در مصلای بیت المقدس این شهر اظهار داشت: ما وظیفه داریم در برابر جنایت کاران، جباران و استکبار جهانی مقاومت کنیم و ۱۳ آبان نماد «هیهات من الذله» و پرچم مقاومت، مردانگی، عزت و شرف ما در مقابل دشمنان نظام اسلامی است.

وی افزود: ما باید به خود اتکا و امید داشته باشیم و چشم به دست دشمنان نداشته باشیم و صرفه جویی و قناعت را سرلوحه امور قرار دهیم چراکه هیچ ملتی با اسراف و ریخت و پاش، به عزت و اقتدار نمی رسد.

امام جمعه اراک بیان کرد: دشمن همواره ثابت کرده که هیچگاه نمی تواند مورد اعتماد ما واقع شود و در چهار دهه اخیر همیشه به دنبال آن بوده که به کشور ما ضربه بزند بنابراین ما باید خود به فکر راه حلی برای رفع مشکلات و کمبودها باشیم.

دری نجف آبادی گفت: نمی توان انتظار معجزه از دولت داشت، دولت باید سالی یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند اما با روندهای فعلی این مساله ممکن نمی شود و نمی توان به سرمایه گذاری خارجی و صنایع کوچک با اشتغال های کم دل خوش کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: باید همه دست به هم دهیم و مردم در میدان حضور یابند تا بر مشکلات و مسائل اقتصادی فائق آییم، چرا که دولت خیلی کاری نمی تواند انجام دهد، همانطور که از ابتدای سال تاکنون، ۲۰درصد اعتبارات عمرانی اختصاص یافته در حالی که هشت ماه از سال می گذرد.

وی افزود: دولت باید بر واگذاری ها به بخش خصوصی نظارت کند نه اینکه واحدهای صنعتی بزرگ را به اسم خصوصی سازی به حال خود رها کند و بی حساب و کتاب، واحدها را واگذار کند و به دنبال آن این منابع و سرمایه های ملی از بین بروند.

امام جمعه اراک در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی تصریح کرد: اربعین یک مکتب، یک فرهنگ و یک چراغ راه است و باید هر چه باشکوه تر برگزار شود تا نشان دهیم که راه اباعبدالله(ع) همواره زنده است.

دری نجف آبادی تصریح کرد: ۱۳هزار نفر در استان مرکزی در سامانه اربعین برای حضور در مراسم اربعین حسینی و بیعت مجدد با امام حسین(ع) و اظهار وفاداری به مکتب کربلا ثبت نام کرده اند تا بگویند که امام خود را تنها نگذاشته اند و همچنان با دشمنان قرآن و اسلام می جنگند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی همچنین با اشاره به روز فرهنگ عمومی تصریح کرد: باید تریبون های ما مکتب امام حسین(ع) را ترویج کنند و نگذاریم که فرهنگ مورد نظر کشورهای استکباری که فرهنگ بی بند و باری است حاکم شود و برای در رکاب امام زمان (عج) بودن آماده شویم.

شهادت حضرت رقیه(س) و شهادت سرلشگر حسن تهرانی، رحلت سلمان فارسی و عمار یاسر از جمله دیگر مباحث مورد اشاره امام جمعه اراک در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه این شهر بود.