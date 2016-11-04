به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به روز فرهنگ عمومی، افزود: طبق بیانات رهبری فرهنگ یک بحث ظاهری دارد و یک بحث باطنی که عمیق ترین بخش اخلاقیات جامعه را شامل می شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ به عنوان یک اصل مهم با در جامعه مورد توجه قرار بگیرید، ادامه داد: برنامه ریزی جامعه برای توسعه فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد و مسوولان نسبت به این بخش نگاه و دقت بیشتر داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زنجان گفت: تسخیر لانه جاسوی در ۱۳ آبان همه معادلات استکبار جهانی را برهم زد و اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی را در جهان به اثبات رساند.

خاتمی با بیان اینکه ایستادگی مردم ایران متکی بر منطق است، گفت: امسال با توجه به اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان در روز تعطیل مدارس برگزار شد انتظار می رفت که استقبال کمتر باشد اما خوشبختانه مردم با بصیرت زنجان این مهم را مثل سابق با شکوه بر گزار کردند .

وی با بیان اینکه آمریکا همواره در طول حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر علیه این نظام توطئه کرده است، افزود: خیانت های برجسته آمریکا در سالهای ۳۲ ،۴۲ ٬ ۵۷ و بعد از آن برای ملت ایران فراموش شدنی نیست و آمریکا کشوری است بزرگ ترین زندان ها را در خود آمریکا و همین طور در سایر کشورها دارد و در این زندان ها به شکنجه مردم می پردازد و خود نیز آنها را اذعان می کند و در صدد پنهان کردنش نیست.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زنجان افزود : در کشور ما نیز آمریکا بدون ذره ای مبالغه هر کاری از دستش بر می آمده انجام داده تا ایرانیان را اذیت و آزار کند که نشانه های آن را در جای جای تاریخ کشور ایران می توان دید.

خاتمی افزود : برخی مغرضان امروزه مطرح میکنند که امام خمینی به واسطه ی لجبازی با آمریکا اجازه ی برقراری ارتباط با آن را نداده است که در پاسخ به آنها باید گفت امام تجسم عینی تقوای زمان بوده است و انصاف نیست که بگویند امام لجباز و مقرض بوده است و قضیه برجام به روشنی این مساله را مشخص می کند زمانی که مذاکره کننده آمریکا صریحا می گوید ما بعد از برجام نیز ایران را تحریم خواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زنجان با اشاره به ۱۵آبان گفت: این روز روز شهادت حضرت رقیه در خرابه های شام است.