وضعیت مسکن مددجویان شهرستان عسلویه بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: خود را موظف می‌دانم در خطبه‌های نماز جمعه هر هفته بیانات مقام معظم رهبری را بیان کنم و برای آن دلایلی دارم یکی اینکه چون اعتقاد ما بر این است که ایشان نایب به حق وشایسته امام عصر عج است و اینکه سخن ایشان سخن حق و راه روشن ماست.

وی با اشاره به اینکه سخنان مقام معظم رهبری راه‌گشا و شاه‌کلید حل مشکلات این کشور است، اضافه کرد: اگر نظرات حضرت امام و مقام معظم رهبری مو به مو اجرا می‌شد مشکلات کشور بسیار کمتر از این بود.

امام جمعه عسلویه ادامه داد: بدون بیان و تبیین سخنان آقا خطبه نماز جمعه ناقص است؛ اگر می خواهیم مردم و به خصوص جوانان راه روشن انقلاب را طی کنند باید بیانات رهبری تبیین شود، چون مردم فصل الخطاب را بیانات رهبری می دانند و گوش و چشم شان به سخنان ایشان است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص ۱۳ آبان و مبارزه با استکبار، افزود: رهبر انقلاب به دو تفکر غلط اشاره کردند؛ یکی اینکه عده ای تبلیغ می کنند که ایستادگی امام(ره) با آمریکا از روی تعصب و غرور بوده است این حرف بسیار غلطی است.

حجت‌الاسلام هاشمی نژاد بیان کرد: ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا از روی منطق و استدلال بوده است، خوی آمریکا استکباری و برتری جویی و ظلم و ستمگری است و این منطق قرآن و اسلام است که مقابل استکبار باید ایستاد.

وی بیان کرد: غلط دوم این است که تفکر بسیار خطرناکی است که اگر با آمریکا سازش کنیم تمام مشکلات کشور حل می شود اما دیدیم در قضیه برجام این بد عهدی آمریکا ثابت شد و کیفرخواست زیادی از بدعهدی آمریکا توسط وزیر امور خارجه بیان و آمریکایی پاسخی هم به آن ندادند.

امام جمعه عسلویه افزود: عزت ما در گرو مبارزه با استکبار و در راس آن آمریکا است؛ برخی هستند که حرف دشمن را تکرار می‌کنند، تاریخ قبل از انقلاب را ورق بزنید عزت و حیثیت وآبروی ما از بین رفته بود.

وی ادامه داد: در هفته گذشته دو مهمان در شهرستان داشتیم؛ قائم مقام وزیر کشور که در نشست با وی مشکلات توسط دوستان مطرح شد و ما هم برخی مشکلات شهرستان و نیز موضوع شهرشدن بیدخون و چاه مبارک را مطرح کردیم.

هاشمی‌نژاد اضافه کرد: رئیس کمیته امداد کشور نیز روز چهارشنبه در شهرستان بودند و برنامه‌های خوبی در مورد مسکن افراد مددجو مصوب شد که برای افراد فاقد مسکن، مسکن ساخته و نیز کسانی واحد مسکونی نیاز به بازسازی دارد بهسازی شود.

وی گفت: ۱۳ آبان از ایام‌الله است، روز بزرگی در کارنامه درخشان ملت ایران است متاسفانه در برخی مناطق کشور برنامه ریزی خوب و منسجمی برای بزرگداشت این روز انجام نشد.

امام جمعه عسلویه تصریح کرد: باید تصمیمات خوب و برنامه‌ریزی مدون و منظم برای بزرگداشت این ایام الله گرفته شود؛ کسانی که در سراسر کشور برای ۱۳ آبان کم گذاشتند بروند از محضر امام و شهداء عذرخواهی کنند.