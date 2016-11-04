تصویب«جرم بودن حمل سلاح سرد» پشتوانه محکم برقراری انضباط شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم چیذری با بیان این مطلب گفت: یکی از موانع برقراری انضباط شهری در حوزه ساخت و ساز و رفع سد معبر، توسل متخلفین به خشونت و استفاده از سلاح های سرد در مواجهه با نیروهای انضباط شهری شهرداری تهران است.

وی افزود: جسارت قانون شکنان تا جایی است که تا کنون جمعی از نیروهای انضباط شهری که برای انجام وظیفه و اجرای قانون به ماموریت اعزام شده اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با سلاح های سرد متخلفین مجروح شده اند.

چیذری با بیان اینکه تصویب قانون جرم بودن حمل سلاح سرد و تعیین مجازات برای حاملین این سلاح ها، یکی از اقدامات ارزشمند نمایندگان مجلس است، گفت: قانون جرم بودن حمل سلاح سرد، می تواند پشتوانه محکمی برای برقراری انضباط شهری باشد.

مدیرعامل شهربان خاطرنشان کرد: امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در راستای برقراری انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان، قانون جرم بودن سدمعبر را نیز به تصویب برسانند.

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی که حمل سلاح سرد را جرم و تولید و عرضه آن را ممنوع می کند، تصویب کردند. بر این اساس، حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساتور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد جرم محسوب می شود و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرصه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 3 محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا مرجوع می‌شود.