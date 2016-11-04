«عسگراولادی» تا آخر عمر در مسیر امام و انقلاب قدم برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی طباطبایی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در جمع خانواده و دوستان مرحوم حبیب الله عسگراولادی در سومین سالگرد آن مرحوم یک نعمت از نعمت های خدا برای هرانسانی را «خوش فهمی» دانست و گفت: تمام انبیا از آدم تا خاتم باتوجه به رسالت و ماموریتشان، همواره افراد خوش فهم را دوست داشتند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز که در جمع خانواده و دوستان مرحوم حبیب الله عسگراولادی سخن می‌گفت، اظهار کرد: مرحوم عسگراولادی از ابتدای نهضت انقلاب در کنار امام خمینی(ره) بود و تا آخر عمر با توجهات کافی و وافی در مسیر انقلاب و منویات امام(ره) قدم برداشت.

وی افزود: در روایات معصومین آمده است که گاهی برخی آدم‌ها انقدر در بندگی خدا قدم برمی‌دارند که خداوند آنها را به حدی یاری می کند تا همیشه در وقت خودش آنچه را که باید بگویند و بفهمند انجام دهند.

حجت‌الاسلام طباطبایی خاطرنشان کرد: ای کاش همه مردم در بندگی خداوند به حدی می‌رسیدند تا هر زمانی خدا اراده کند، حق از زبان و دهان آنها جاری شود.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه بیشترین روایات اهل بیت دراین خصوص به مساله خلوص نیت و اغراض پاک انسانها در کارهای مختلف اشاره دارد، تصریح کرد: برخی آدم ها هستند که وقتی مطلبی را از زبان بیرون می‌آورند، خداوند در همان حال سخن گفتن کمکشان می‌کند. حتی برخی روایات می‌گویند خداوند برای حفظ آبروی این افراد، کلامشان را عوض می‌کند تا سخنی حق بگویند.

وی گفت: گاهی عکس این اتفاق هم می‌افتاد یعنی برخی انسانها متوجه نیستند و شیطان کاملا برکلامشان مسلط است و هرسخنی که بر زبان می‌آورند کلامی شیطانی است. اگر شیرین هم سخن می‌گویند ولی شیطان به زبانشان انداخته است.

حجت‌الاسلام طباطبایی تاکید کرد: امام حسین(ع) در کلامی به امام سجاد(ع) فرمودند، شیطان چنان برگرده کسانی که در مقابل ما ایستاده اند سوار شده است که حتی وقتی من بعنوان پسر پیغمبر با لسانی نافذ با آنها سخن می‌گویم، آنها نمی‌توانند قبول کنند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز افزود: این مساله ممکن است در هر زمانی و برای همگان حتی تا لحظه مرگ رخ دهد؛ یعنی امکان دارد فردی در زمان مرگ کلامی بگوید و بی دین از دنیا برود. البته پیغمبر می‌فرماید این شکل از انسان‌ها در طول زندگیشان هم بی دین بوده اند اما هنگام مرگشان این مساله رو می‌شود.

وی با بیان اینکه گاهی امکان دارد هرکدام از ما سه فرد متفاوت بشویم، اظهار کرد: ممکن است باطن ما با ظاهرمان متفاوت باشد تا جایی که خودمان هم متوجه نشویم. بعضی اوقات هم ضمیر ما با باطنمان تفاوت پیدا می‌کند. اینکه فردی با ضمیری امیدوار به تعبیر امام(ره) از دنیا برود خیلی مهم است.

حجت‌الاسلام طباطبایی گفت: فردی نزد امام صادق(ع) آمد و حضرت به او گفت اگر عمل و رفتار خودت را اصلاح نکنی در آینده به ضمیرت لطمه می‌خورد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه وای به روزی که جامعه به سمت تحمیق برود، اظهار کرد: امام سجاد(ع) می‌فرماید من تا آنجایی که توانستم در رفع احماق جامعه کوشیدم؛ نیامدم کاری کنم که مردم را شیعه و مسلمان سازم بلکه سعی کردم نادانی مردم را از بین ببرم.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی خاطرنشان کرد: آن مرحوم ویژگی های برجسته بسیار زیادی داشت و واقعا جای او امروز خالی است.

حجت‌الاسلام طباطبایی گفت: مرحوم عسگراولادی از ابتدای نهضت انقلاب در کنار امام خمینی(ره) بود و تا آخر عمر با توجهات کافی و وافی در مسیر انقلاب و منویات امام(ره) قدم برداشت.